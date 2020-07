eBook: il dilemma dell’innovatore nel campo degli ERP

In molte aziende, i sistemi ERP legacy, che non sono bene integrati con una moderna architettura ibrida, si stanno trasformando da elementi differenzianti a un costo necessario, che per di più ostacola la trasformazione di infrastruttura e applicazioni.

Molti CIO stanno guardando al cloud per ridurre l’impatto economico e tecnico delle applicazioni legacy, e fare in modo che l’ERP torni a essere un abilitatore strategico della crescita.

Questo eBook raccoglie i suggerimenti di Enterprise Architect europei e svela come le aziende stanno affrontando la modernizzazione degli ERP e le iniziative di innovazione.