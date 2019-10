L’e-commerce esige una gestione delle attività molto puntuale, veloce, precisa ed efficiente. Il business commerciale basato su internet deve poter contare su una gestione che non solo risponda alle esigenze ma che ritorni dati e informazioni pronti all’elaborazione ed interpretazione.

Proprio quello che fa Arca EVOLUTION di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia per Soluzione Ufficio.

L’azienda di Sandrigo (Vi) è diventata, nel giro di pochi anni, leader nella fornitura di tutti i prodotti e gli accessori elettronici e di consumo per l’ufficio. L’e-commerce è stato il driver della crescita dell’azienda vicentina, che in pochi anni è passata dall’essere una realtà locale con processi di vendita “analogici” a contare su 35 collaboratori, più di 3.000 clienti attivi nelle province di Vicenza – Padova, oltre 12.000 in Italia divisi equamente tra clientela pubblica e privata e un fatturato che punta ai 60 milioni di Euro.

Il gestionale Arca EVOULTION di Wolters Kluwer Tax & Accounting ha contribuito non poco alla crescita e alla stabilizzazione del business digitale di Soluzione Ufficio, permettendo di alimentare la crescita e la competitività dell’azienda automatizzando tutte le operazioni, integrando e rendendo più efficaci ed efficienti tutte le aree e i processi aziendali, da quelli contabili, a quelli commerciali, logistici, produttivi, documentali. Arca EVOLUTION è in grado di fornire una vasta possibilità di analisi e reportistica così da avere sempre sotto controllo il business e contribuire ad un suo andamento sano e sostenibile. Il software è concepito per adattarsi alle esigenze aziendali in maniera flessibile, personalizzata e puntuale così da non dover cambiare i processi e le abitudini aziendali.

Arca EVOLUTION è l’ERP che garantisce un risparmio di tempo e di costi, diminuendo al contempo errori e inefficienze.

L’ERP di casa Wolters Kluwer Italia è stato adeguato in modo perfettamente aderente al modello di business nell’e-commerce di Soluzione Ufficio. Lo strumento digitale si adatta allo sviluppo del business e alle sue nascenti esigenze. Per esempio si è reso necessario avere con rapidità delle estrapolazioni statistiche particolari, che consentono il rapido riposizionamento strategico commerciale. La necessità, alla quale Arca EVOLUTION risponde positivamente, è quella dell’estrazione di dati elaborabili. La facilità di interazione con il database MS SQL Server™, su cui Arca EVOLUTION è costruito, è un elemento fondamentale per Soluzione Ufficio, ad esempio per gestire le attività di import ed export di dati per variazioni massive basate sulla categorizzazione di clienti o di prodotti. L’impatto è sulla redditività e sulla marginalità anziché sull’andamento del mercato. La velocità e la flessibilità dell’ERP è dunque decisiva.

Soluzione Ufficio ha trovato In Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia un partner digitale in grado di stare al loro passo che propone costantemente soluzioni adeguate, scalabili e sostenibili.

