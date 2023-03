Ally Consulting, società specializzata in consulenza IT e soluzioni smart per l’impresa 4.0, ha annunciato i risultati ottenuti dalla partnership strategica con OMPM (Officine Meridionali di Precisione Meccanica), azienda nata oltre mezzo secolo fa che oggi vanta una forte specializzazione nelle attività di asportazione truciolo su materiali metallici per il settore aereo. Nel tempo l’azienda ha diversificato le sue attività e oggi progetta e realizza prodotti e servizi integrati, oltre ad essere attiva nel campo della ricerca per lo sviluppo di tecnologie innovative nell’ambito dei polimeri e nella realizzazione di parti per satelliti e veicoli di rientro con Università e Centri di Ricerca in ambito Aerospaziale.

La forte crescita dell’azienda e processi di business per lo più manuali hanno reso necessario un cambio di passo per soddisfare al meglio la domanda in continua evoluzione dell’industria aerospaziale, caratterizzata da un elevato livello di complessità. OMPM ha quindi integrato in un unico sistema ERP tutti i processi caratteristici dell’azienda, con l’obiettivo di ottimizzare e divulgare una cultura della gestione delle informazioni in modo strutturato. Questo ha consentito anche la messa in opera di applicazioni di Business Intelligence per il monitoraggio delle performance.

Da oltre 20 anni OMPM si affida ad ally Consulting come partner strategico per il suo percorso di digital transformation. Nello specifico, l’azienda ha implementato Infor CloudSuite Industrial, una soluzione ERP end-to-end specifica per il settore manifatturiero discreto che offre funzionalità di analisi predittive, collaborazione, strumenti per la produzione snella e opzioni di integrazione.

Grazie a Infor CloudSuite Industrial, OMPM dispone oggi di un unico sistema comune a tutte le realtà del gruppo, in grado di gestire le attività di pianificazione e produzione migliorandone la qualità, consentendo a tutti i dipendenti di collaborare in modo più efficiente. L’azienda dispone di una panoramica completa dei dati in tempo reale, a beneficio di un miglioramento del processo di decision making di tutto il personale che utilizza il sistema.

La progettazione e la realizzazione di prodotti di precisione richiede un sistema che garantisca un’elevata affidabilità e permetta di gestire al meglio il ciclo di vita del prodotto. I prodotti finali sono caratterizzati da una grande complessità e il sistema permette di ottimizzare anche tutto il processo di movimentazione fino alla consegna al cliente, mantenendo sotto controllo le tempistiche e i costi di delivery. Infor CloudSuite Industrial permette inoltre di monitorare conto lavoro e conto pieno e la movimentazione dei materiali da e verso i terzisti, garantendo la completa rintracciabilità dei prodotti e delle lavorazioni eseguite su di essi.

“Siamo orgogliosi di affiancare un’azienda del Made in Italy in continua crescita come OMPM. Una collaborazione di oltre due decenni, che ci ha visto definire e realizzare insieme processi innovativi ed efficienti a supporto del business. Sono certo che la continua ricerca tecnologica e la nostra profonda conoscenza delle necessità del mercato ci consentiranno di supportare al meglio OMPM anche in futuro” ha dichiarato Paolo Aversa, Managing Director di ally Consulting.