Non sarebbe inverosimile chiamare l’ERP (pianificazione delle risorse aziendali) il cervello dell’infrastruttura IT di un’organizzazione. Dopo tutto, un sistema simile semplifica, standardizza e integra una vasta gamma di processi aziendali vitali in diverse funzioni aziendali. L’implementazione di una soluzione ERP si colloca tra i progetti ad alta intensità di capex che qualsiasi leader IT è destinato a intraprendere. Oltre a investimenti sostanziali, questa soluzione ha il potenziale per avere un impatto su tutte le business unit strategiche di un’azienda. È quindi imperativo per un CIO seguire le migliori pratiche per l’implementazione di una soluzione ERP e, quindi, tenere d’occhio le tendenze destinate a modellarla in futuro.

La personalizzazione lascia il posto alla standardizzazione

La pratica tradizionale dei leader tecnologici aziendali di personalizzare una soluzione ERP per soddisfare le loro specifiche esigenze aziendali o aziendali sta cedendo il passo all’implementazione di una soluzione pronta all’uso. Un fattore chiave per questo è il forte costo delle risorse necessarie a mantenere le implementazioni personalizzate al passo con le funzionalità più recenti: un costo a cui molti CIO rinunciano a favore della stagnazione, con il rischio però di rimanere indietro.

“Ci sono aggiornamenti regolari all’ERP, che potrebbero essere sotto forma di caratteristiche e funzionalità inserite nell’ambiente live. Se c’è un alto livello di personalizzazione, un CIO dovrà modificare l’aggiornamento nel contesto della personalizzazione. Ciò comporta costi aggiuntivi e una mole di lavoro da non sottovalutare. Optando invece per una soluzione ERP standardizzata, i leader IT possono evitare questi problemi e la maggior parte sta seguendo proprio questa strada” afferma Abhishek Mundra, direttore della pratica per i servizi di piattaforma aziendale presso la società di ricerca Everest Group.

Implicazioni per i CIO: Oltre a evitare costi e complessità, l’implementazione di una soluzione ERP pronta all’uso aiuta anche ad accelerare il time-to-market e a rendere l’azienda agile. “In precedenza, a causa della personalizzazione, il ciclo di vita dell’implementazione richiedeva da quattro a cinque anni. Con una soluzione pronta all’uso, l’implementazione richiede ora solo da sei mesi a un anno”, afferma Mudra, aggiungendo che i leader IT che utilizzano soluzioni standard possono impiegare meglio il loro tempo concentrandosi sulla modernizzazione dei processi.

Le migliori soluzioni superano l’approccio a livello aziendale

Agli albori dell’ERP i CIO implementavano una soluzione e la estendevano gradualmente alle varie business unit strategiche in tutta l’azienda. Tuttavia, la rapida digitalizzazione e la rivoluzione SaaS stanno spingendo i responsabili delle decisioni IT ad adottare un approccio diverso.

“I CIO stanno intraprendendo in modo aggressivo iniziative digitali come l’automazione del marketing, l’esperienza del cliente, il social media marketing e la trasformazione delle risorse umane”, afferma Mundra. “Tuttavia, in queste aree, le soluzioni ERP cloud sono ancora indietro in termini di funzionalità rispetto alle loro versioni on-premise. Quindi, per una funzione fondamentale come quella finanziaria, i CIO scelgono una soluzione ERP cloud di un fornitore top che soddisfi i loro requisiti, ma per altre aree adottano soluzioni best-of-breed. “

Implicazioni per i CIO: per sfruttare al meglio le migliori soluzioni SaaS, i leader IT devono spostare la loro enfasi dall’implementazione all’integrazione. Per ottenere il meglio da entrambi i mondi (un ERP per le funzioni principali e una miriade di soluzioni mirate per le esigenze vitali della linea di business come Workday per le risorse umane o Salesforce per il CRM), i CIO devono intraprendere la modernizzazione dei processi e assumere un ruolo che vada oltre il semplice orchestratore.

L’integrazione al centro dell’attenzione

Con l’emergere di tecnologie di nuova generazione come IoT, analytics e IA, le aziende stanno cercando di ottenere da esse vantaggi a livello di business. I principali fornitori ERP si stanno allineando con questa tendenza integrando nelle loro soluzioni tali tecnologie emergenti e i leader IT stanno seguendo l’esempio.

“Con la disponibilità di servizi Web e JSON, è diventato facile integrare una soluzione ERP con altre applicazioni attigue” afferma Achin Sharma, vicepresidente IT presso la società di logistica Movin India. Abhay Bapna, CIO di Adani Wilmar, azienda di beni di largo consumo, concorda: “Abbiamo migliaia di sensori nei nostri impianti e ogni sensore invia dati ogni 15 secondi. Con il passaggio dell’ERP al cloud e l’integrazione con tecnologie come l’analisi in tempo reale, enormi volumi di dati possono ora essere processati al volo”.

Implicazioni per i CIO: l’integrazione dell’ERP con altre tecnologie ha alleviato in larga misura i problemi dei CIO. Ad esempio, nel settore sanitario le cartelle cliniche elettroniche vengono integrate con una soluzione ERP, fornendo informazioni migliori agli operatori sanitari.

L’ascesa di soluzioni specifiche del settore

Date le diverse esigenze di ciascun verticale, un approccio unico per tutti non riesce a soddisfare le aspettative dei leader tecnologici. Ciò sta dando origine a piattaforme ERP che offrono funzionalità rivolte a specifici verticali aziendali. “Le soluzioni ERP di settore stanno trovando sempre più favore tra i CIO. Ci sono fornitori emergenti che hanno trovato i loro verticali di nicchia. Ad esempio, Infor ha una soluzione ERP per il settore manifatturiero verticale, Salesforce offre il suo ERP per i settori verticali dei servizi sanitari, bancari e finanziari, mentre ServiceNow è forte nello spazio delle telecomunicazioni e del settore pubblico”, afferma Mundra.

Implicazioni per i CIO: le soluzioni ERP cloud di settore consentono ai CIO di ottenere informazioni dettagliate sulle best practice seguite dai loro colleghi. Inoltre, avere un’ampia base di clienti offre una migliore probabilità che il fornitore di soluzioni investa nello sviluppo e nell’innovazione del prodotto.

Il passaggio al cloud

I CIO stanno sostituendo le loro soluzioni ERP legacy on-premise passando al cloud. Mentre i vantaggi di sfruttare il cloud erano già riconosciuti, la pandemia ha ulteriormente evidenziato questo valore, in quanto ha consentito ai dipendenti di lavorare da qualsiasi luogo. Gartner definisce quello dell’ERP cloud come un mercato per la tecnologia applicativa. Secondo la società di ricerca e consulenza tecnologica, la spesa IT aziendale per il cloud pubblico supererà la spesa per l’IT tradizionale nel 2025, anno in cui si prevede che quasi i due terzi (65,9%) della spesa per il software applicativo saranno diretti verso le tecnologie cloud, rispetto al 57,7% nel 2022.