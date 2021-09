Zoho Canvas, interfaccia utente personalizzabile per CRM migliore

Zoho Canvas è un design studio integrato in Zoho CRM per riprogettare l'interfaccia utente e supportare una gamma di opzioni di formattazione che aiutano le aziende a reinventare l'aspetto di qualsiasi modulo.

Sempre più aziende stanno spostando i propri processi di vendita su un CRM, ma i commerciali hanno difficoltà nell’utilizzare un software con un’interfaccia utente poco intuitiva, e nonostante sia il mercato del software aziendale in più rapida crescita, il CRM soffre di scarsa adozione e utilizzo. “La customer experience di un’organizzazione può essere influenzata dall’esperienza utente dei dipendenti e dagli strumenti che utilizzano: l’elevata complessità di una piattaforma e la sua bassa adozione possono influire sul coinvolgimento dei dipendenti e ridurre il ROI delle implementazioni CRM, e questo è un problema universalmente sentito” ha affermato Paul Greenberg, Founder e Managing Prinicipal di The 56 Group, azienda di consulenza strategica nel settore CRM.

L’interfaccia utente è un fattore critico nell’adozione e nell’utilizzo di un’applicazione: il CRM medio è in gran parte un archivio di informazioni, con righe di campi, pulsanti e filtri stipati su un’unica schermata che rendono difficile per i commerciali lavorare con un CRM. Un’interfaccia utente intuitiva, adattiva e personalizzata può fare molto per migliorare l’utilizzo del CRM.

Una soluzione al problema della personalizzazione dell’interfaccia utente per il CRM arriva da Zoho Corporation con l’annuncio di Canvas per Zoho CRM, un design studio per la personalizzazione del CRM con cui le aziende possono creare le interfacce visive CRM più adatte al ruolo di ciascun dipendente, senza la necessità coinvolgere il reparto IT o gli sviluppatori.

“Molti software CRM offrono già molte possibilità di personalizzazione per la customer experience, ma non per l’esperienza utente dei loro dipendenti. Conseguenza di ciò è che tutti utilizzano il medesimo sistema e pagano la tassa sulla produttività senza motivo” ha affermato Sridhar Iyengar, amministratore delegato di Zoho Europe. “Proviamo invece a immaginare un sistema pensato su misura per il ruolo di ciascun dipendente: una vera personalizzazione a tutto tondo, e questo è ciò che stiamo introducendo sul mercato con Canvas. Il nostro obiettivo finale è mettere le aziende in grado di creare esperienze software con semplicità a livello consumer in tutta l’azienda”.

“Canvas è per i team ciò che i motori di personalizzazione e di ottimizzazione del coinvolgimento sono per i clienti, perché crea ambienti contestuali, personalizzati e pertinenti capaci di garantire risultati di valore. Invece di dover imparare a lavorare con il CRM, Canvas consente alle aziende di progettare con il CRM la user experience, così i vari team sono messi in grado di lavorare proprio come desiderano” ha affermato Liz Miller, VP & Principal Analyst di Constellation Research, società di ricerca e consulenza tecnologica della Silicon Valley.

Di seguito riportiamo i principali elementi di Canvas, che sarà disponibile in tutte le edizioni a pagamento di Zoho CRM senza costi aggiuntivi:

Editor drag-and-drop: Canvas si avvale di un editor drag-and-drop che facilita la progettazione senza dover scrivere neanche una riga di codice

Canvas si avvale di un editor drag-and-drop che facilita la progettazione senza dover scrivere neanche una riga di codice Galleria di modelli: i clienti possono scegliere un modello preimpostato adatto a loro e al settore in cui operano e utilizzarlo immediatamente

i clienti possono scegliere un modello preimpostato adatto a loro e al settore in cui operano e utilizzarlo immediatamente View rilevanti per il settore: le aziende possono creare view rilevanti per il proprio settore, le conoscenze professionali, il processo di vendita e altro ancora

le aziende possono creare view rilevanti per il proprio settore, le conoscenze professionali, il processo di vendita e altro ancora Self-service tramite portali: i clienti possono anche condividere le creazioni Canvas sui portali e creare un’esperienza migliore per fornitori, stakeholder e altri soggetti

i clienti possono anche condividere le creazioni Canvas sui portali e creare un’esperienza migliore per fornitori, stakeholder e altri soggetti Assegnazione basata sui ruoli: le aziende possono assegnare diverse visualizzazioni Canvas in base a ruoli, responsabilità e team presenti nella propria azienda

le aziende possono assegnare diverse visualizzazioni Canvas in base a ruoli, responsabilità e team presenti nella propria azienda Formattazione estesa: Canvas presenta anche un’ampia gamma di opzioni di formattazione per modificare i dettagli più granulari di una vista e può caricare gli stili in modo dinamico in base alle condizioni