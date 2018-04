Pierfrancesco Angeleri, managing director di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia, afferma che “nel mondo produttivo e commerciale è indispensabile avere massima cura del cliente per ottenere sempre le migliori performance dalla propria azienda. Gli strumenti che Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia mette a disposizione del mercato consentono la perfetta digitalizzazione e condivisione di ogni flusso operativo, necessario per controllare, ed eventualmente modificare, la strategia aziendale. L’affidabilità di Arca EVOLUTION ha reso possibile il suo arricchimento con Arca GP, software di gestione relazionale con funzioni anche CRM, unico nel suo genere in quanto integrato nell’ERP.”

Uno dei grandi vantaggi di Arca GP è la possibilità di accedere da qualsiasi browser, e con qualunque device, tramite interfaccia web ai processi definiti. Si consente così agli operatori aziendali la gestione delle attività assegnate in completa mobilità. Ogni processo fornisce una web dashboard con accurati e dettagliati indici di performance. Arca GP è ottenibile anche in versione app scaricabile dai maggiori APP Store.

Il nuovo software permette di strutturare, organizzare e monitorare tutti i processi aziendali che ruotano intorno ai clienti e ai business partner consentendo all’azienda di ottenere maggiore efficienza, controllo delle performance, efficacia di vendita, soddisfazione dei clienti, qualità del prodotto e del servizio per citare i maggiori vantaggi ottenibili grazie alla digitalizzazione e soprattutto della fruizione del servizio in mobilità.

Grazie ad Arca GP i processi interni dell’azienda sono sempre e completamente sotto controllo.

Attraverso le principali funzionalità del software è possibile creare processi strutturati potendo scegliere tra modelli predefiniti, ad esempio il telemarketing, la gestione del credito, e tanti altri, o crearne con semplicità altri del tutto nuovi. Il nuovo software consente l’assegnazione delle attività dei processi agli operatori che avranno quindi una pianificazione precisa di ciò che dovranno fare e saranno agevolati da relativi promemoria automatici. Si otterrà il monitoraggio dell’avanzamento delle attività e dei processi per avere ogni dettaglio sotto controllo e per poter apportare azioni correttive.

Arca GP si integra perfettamente con Arca EVOLUTION in modo che i risultati delle attività di processo determinino immediatamente aggiornamenti nei documenti, nella contabilità, nel magazzino.

ARCA GP è una soluzione particolarmente dedicata alle PMI di qualsiasi settore industriale e commerciale, e consente di organizzare i processi interni extra contabili dell’azienda.