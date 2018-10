[eBook] L’orientamento al cliente nell’era digitale

Come soddisfare le aspettative dei vostri clienti e diventare un’azienda orientata al cliente, aumentando le vendite e la fidelizzazione, e quali strumenti servono per realizzare questi obiettivi. Include una prova gratuita al CRM Teamleader

Le aspettative dei clienti si stanno alzando: orientate la vostra azienda al cliente

L’orientamento al cliente non è semplicemente un concetto di moda. Il cliente ha ragione da sempre, ma acquista più potere ogni giorno che passa. Grazie alla diffusione della digitalizzazione, i clienti si aspettano servizi eccellenti, in ogni situazione e in ogni momento.

Come potete soddisfare le aspettative dei vostri clienti e diventare un’azienda orientata al cliente?

In questo e-book, vi spiegheremo come fare, spiegando:

• Cosa si intende con “azienda orientata al cliente”

• Perché le PMI dovrebbero migliorare il proprio orientamento al cliente?

• In che modo una strategia digitale può sostenere l’esperienza cliente?

