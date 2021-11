FIEGE si affida a Salesforce per l’innovazione in ambito HR

FIEGE Logistics ha deciso di implementare il primo progetto in Europa basato su Salesforce Work.com, la soluzione che applica le logiche del CRM alla gestione e all’engagement del dipendente dall’on boarding al performance management. Un percorso di innovazione continua in ambito HR per FIEGE, avviato già più di un anno fa con il suo primo progetto di Direct Management.

In questo nuovo percorso, FIEGE è stata affiancata da XCC – eXperience Cloud Consulting, società specializzata in soluzioni di cloud computing in ambito CRM e Consulting Partner di Salesforce. In particolare, grazie all’attuazione di un progetto di Employee Experience Transformation, sono stati digitalizzati tutti i processi HR in un’unica mappa applicativa scalabile, mantenendo l’Employee Journey come punto cardine.

FIEGE Logistics è specializzata nella gestione logistica omnichannel ed è presente in Italia dal 1980. Ad oggi conta oltre 3.500 collaboratori e 6 stabilimenti in Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio e Veneto, per oltre 450.000 mq logistici gestiti.

ADV Il perimetro aziendale oggi passa dalla casa dei dipendenti HP Wolf Security - Metà dei dipendenti usa il PC anche per scopi personali e il 30% lascia che venga utilizzato da altri famigliari. La tua cybersecurity è pronta per le sfide del lavoro remoto? LEGGI TUTTO >> Metà dei dipendenti usa il PC anchee il 30% lascia che venga utilizzato da. La tua cybersecurity è pronta per le sfide del lavoro remoto?

“Per FIEGE, mettere le persone al centro è da sempre un valore aziendale imprescindibile” ha commentato Gaetano Scuzzarella, Head of Finance, HR, Legal & Admin di FIEGE Logistics. “Innovare in ambito HR significa anche continuare a sviluppare nuove soluzioni per permettere un migliore scambio di informazioni con i lavoratori e tra lavoratori. L’idea di implementare uno dei primi progetti ad utilizzare la tecnologia Salesforce per la digitalizzazione dei processi HR in Italia, significa dichiarare che FIEGE vuole posizionarsi non solo come azienda B2b, ma anche come azienda H2h, ovvero human to human”.

Per il Sales Director di XCC, Daniele Di Martino, che ha seguito tutta l’implementazione del progetto, “è stata una bellissima esperienza, costruttiva da ambo le parti. Quando incontri un’azienda che ha chiari i propri processi, conosce il valore dell’innovazione ed è aperta a consigli o cambiamenti per sfruttare al meglio le opportunità e il valore di una nuova tecnologia, allora il percorso non è altro che un susseguirsi di passi migliorativi in cui si cresce tutti insieme”.

Una collaborazione quella tra FIEGE, Salesforce e XCC che porta l’azienda tedesca in prima posizione nella classifica Employee Care, confermata anche durante il recente evento Digital HR tenutosi presso l’hub logistico FIEGE di Nogarole Rocca.