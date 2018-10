[eBook] Manuale del CRM: a cosa serve, come usarlo per migliorare le vendite

Gestisci tutti i tuoi contatti con un solo strumenti e accresci il tuo business

Come raccogli, immagazzini e gestisci i dati su clienti e lead? La digitalizzazione ha aperto la scena a moltissime nuove possibilità per raccogliere informazioni di contatto, seguire le opportunità di vendita e migliorare le relazioni con i clienti.

Senza un sistema centralizzato, le informazioni possono diventare confuse. Ma con un CRM diventano armi per la tua impresa. Ora più che mai, le imprese si rendono conto che avere un sistema CRM (Customer Relationship Management) funzionante e appropriato è fondamentale per crescere.

Scoprirai tutto quello che c’è da sapere in tre capitoli:

Stai cercando un CRM in cloud? Prova gratis Teamleader

Se sei alla ricerca di un CRM che sia:

√ Utilizzabile ovunque via web o app per smartphone e tablet, in modo semplice e intuitivo

√ Facile da integrare con applicazioni cloud e strumenti di marketing

√ Espandibile con funzioni di fatturazione, gestione progetti e supporto utenti (ma pagando solo quel che effettivamente usi)

√ Conforme alla normativa privacy europea GDPR

√ Con assistenza in Italiano via telefono, chat o email

Per la prova gratuita non è richiesta carta di credito – Scopri di più >>