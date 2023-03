La piattaforma di videoconferenze Zoom ha in programma di espandere il suo “smart companion” Zoom IQ e collaborerà con OpenAI per sostenere un approccio più flessibile all’intelligenza artificiale. Oltre ad aggiungere nuove funzionalità a Zoom IQ, l’azineda ha dichiarato che adotterà un approccio federato all’intelligenza artificiale, che prevede l’impiego di una combinazione di modelli di IA: quelli sviluppati internamente, quelli sviluppati da aziende leader nel settore dell’IA come Open AI o, per clienti selezionati, i propri modelli.

Questo approccio consentirà all’azienda di rendere “l’IA generativa una forza trainante per rendere più produttive le organizzazioni dei nostri clienti” ha dichiarato Smita Hashim, Chief Product Officer di Zoom. Grazie alla flessibilità di incorporare diversi tipi di modelli, Zoom sarà in grado di fornire “il massimo valore per le diverse esigenze dei nostri clienti”. I modelli sono anche personalizzabili, in modo da poterli adattare al vocabolario e agli scenari di una determinata azienda per ottenere prestazioni migliori.

La notizia arriva un mese dopo che il CEO di Zoom, Eric Yuan, ha dichiarato che “l’era dell’IA e dei modelli linguistici di grandi dimensioni è arrivata”, affermando inoltre che Zoom sta studiando il modo in cui può avvantaggiare i suoi clienti implementando questa tecnologia.

L’IA generativa arriva in Zoom IQ

Oltre alla nuova partnership con OpenAI, Zoom ha annunciato anche l’aggiunta di ulteriori funzionalità di IA generativa a Zoom IQ. Lo strumento offre già ai clienti l’accesso a registrazioni di riunioni smart, mentre Zoom IQ for Sales, lanciato nell’aprile 2022, utilizza già l’intelligenza artificiale per acquisire informazioni dalle interazioni con i clienti e contribuire a incrementare le performance di vendita. La nuova espansione aggiunge tre ulteriori funzionalità: Chat Compose, Email Compose e Meeting Summary.

Zoom IQ Chat Compose aiuta gli utenti a comporre messaggi basati sul contesto conversazionale della chat e può essere personalizzato per modificare il tono del messaggio e i suggerimenti di risposta

aiuta gli utenti a comporre messaggi basati sul contesto conversazionale della chat e può essere personalizzato per modificare il tono del messaggio e i suggerimenti di risposta Zoom IQ Email Compose prende in considerazione il contesto conversazionale delle precedenti riunioni Zoom, delle chiamate Zoom e delle discussioni via e-mail per elaborare suggerimenti per le e-mail. Questa funzione sarà inizialmente disponibile in Zoom IQ for Sales.

prende in considerazione il contesto conversazionale delle precedenti riunioni Zoom, delle chiamate Zoom e delle discussioni via e-mail per elaborare suggerimenti per le e-mail. Questa funzione sarà inizialmente disponibile in Zoom IQ for Sales. Zoom IQ Meeting Summary genera riepiloghi delle riunioni e cattura le fasi successive all’incontro che gli utenti possono condividere direttamente tramite una chat di team, un invito a Zoom Calendar o un’e-mail.

Zoom ha anche annunciato altre aggiunte alla sua piattaforma. I clienti avranno presto accesso alla versione beta di Intelligent Director, una funzionalità disponibile all’interno di Zoom Rooms che determinerà la migliore angolazione delle persone presenti nella stanza da visualizzare durante la riunione.

Infine, Zoom Scheduler si integra con Google Calendar e Microsoft 365 per condividere la disponibilità dei partecipanti alle riunioni e facilitare la ricerca di un orario conveniente per le riunioni, mentre Zoom Spots, che è stato rinominato Zoom Huddles, è ora disponibile a livello globale e i clienti possono già richiedere l’accesso anticipato.