Qual è la preoccupazione principale di quando facciamo qualcosa online oggi?

Potremmo rispondere che, più di tutto, vorremmo che nessuno venisse a conoscenza delle nostre password e che le nostre email fossero sempre al riparo da sguardi indiscreti.

Perché, se sui social vogliamo condividere i nostri pensieri, non vogliamo fare la stessa cosa quando scambiamo messaggi con i nostri colleghi di lavoro, o con i nostri fornitori e clienti, per esempio.

Per le email possono passare informazioni così sensibili, che l’idea che qualcuno diverso dal mittente e dal destinatario sia a conoscenza dei nostri contenuti, ci spaventa.

Eppure spesso ci ritroviamo a utilizzare servizi che ci privano della giusta tranquillità dal punto di vista della privacy: pensiamo per esempio a quelli che sfruttano la scansione del testo dei messaggi per profilare al meglio gli utenti e rendere più efficaci i messaggi pubblicitari.

TrueMail è il servizio di posta elettronica professionale che Seeweb ha pensato proprio per coniugare le esigenze di modernità, velocità e capacità a quelle della sicurezza.

Progettato dal team del Cloud Provider italiano più attento alla reputazione dei domini mail, TrueMail si adatta alle necessità di aziende e professionisti con vari piani scalabili tra loro.

Puntando in particolare su un potente sistema di antivirus e antispam centralizzato e costantemente aggiornato.

Gli elementi che rendono la piattaforma molto agile e performante sono la sua webmail completamente orientata all’utilizzo da mobile, il supporto CalDav e CardDav, una gestione facile e trasparente dello spazio disco a disposizione.

Gli elementi che lo rendono uno strumento particolarmente sicuro sono invece il backup giornaliero remoto, allocato in modalità off-site nei datacenter italiani di Seeweb, e la certificazione CISPE delle infrastrutture cloud su cui è in hosting: i dati non possono essere per nessun motivo sfruttati a fini commerciali, mai, e devono essere gestiti nel totale rispetto delle normative GDPR. Nessun rischio di data profiling, quindi, né di dati al di fuori dei confini dell’Italia.

“Il motivo per cui i nostri clienti sono particolarmente soddisfatti di TrueMail è perché hanno trovato in esso un servizio di cui si fidano ma anche semplice da usare, debellando qualsiasi problema di spam. Uno dei nostri valori aggiunti resta inoltre la facilità con cui le aziende clienti possono raggiungere il nostro team tecnico per qualsiasi dubbio” , afferma Giovanni Metitieri, sysadmin di Seeweb e uno degli sviluppatori del prodotto.

L’offerta TrueMail parte da soli 10 euro all’anno più IVA per un pacchetto da 5 GB di spazio disco e un massimo di 5 caselle email e arriva fino a 1.280 GB e altrettante caselle. Il servizio è disponibile anche in modalità “white label” per service provider che vogliano rivenderlo ai propri clienti.

Ulteriori informazioni su TrueMail di Seeweb