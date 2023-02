Teams Premium, un nuovo piano di Microsoft Teams a pagamento disponibile da ieri a livello globale, utilizza la nuova versione di GPT (il motore di intelligenza artificiale OpenAI su cui si basa ChatGPT) per sostenere le funzionalità di intelligenza artificiale. Il nuovo piano a pagamento avrà un prezzo di 7 dollari al mese fino a giugno, per poi passare a 10 dollari da luglio. Sebbene la maggior parte delle nuove funzionalità di Teams Premium sia stata annunciata per la prima volta all’evento Ignite di Microsoft nell’ottobre 2022, l’uso di Chat GPT-3.5 è stato svelato solo questa settimana.

Teams Premium utilizzerà “modelli linguistici di grandi dimensioni alimentati da GPT-3.5 per rendere le riunioni più intelligenti, personalizzate e protette, sia che si tratti di riunioni individuali che di grandi riunioni, appuntamenti virtuali o webinar” ha scritto Nicole Herskowitz, vicepresidente di Microsoft Teams.

GPT-3 abilita nuove funzionalità per le riunioni di Teams

GPT-3.5 verrà utilizzato per dividere le registrazioni delle riunioni di Teams in sezioni a capitoli, generare titoli e descrizioni delle sezioni, aggiungere marcatori temporali personalizzati che mostrano quando un utente si è unito o ha lasciato una riunione, nonché per evidenziare quando è stato menzionato un nome e quando è stata condivisa una schermata. Microsoft sostiene da tempo OpenAI, in cui ha investito 1 miliardo di dollari nel 2019 per sostenere la sua ricerca di intelligenza artificiale generale, mentre nel 2020 è diventata la prima azienda a concedere la licenza per GPT da includere nei propri prodotti e servizi.

GPT, acronimo di Generative Pretrained Transformer, è un modello linguistico sviluppato da OpenAI che utilizza tecniche di deep learning per l’elaborazione del linguaggio naturale (NPL) con lo scopo di generare testi molto simili alla scrittura umana. GPT-3.5 è l’ultima versione del modello.

A gennaio Microsoft ha annunciato la terza fase della sua partnership a lungo termine con OpenAI, con un investimento pluriennale e multimiliardario per contribuire ad accelerare le scoperte nel campo dell’IA e la possibilità di accedere a nuove funzionalità basate sull’IA da rivendere o integrare nei propri prodotti. A inizio mese OpenAI ha inoltre annunciato la sperimentazione di un piano di abbonamento chiamato Chat GPT Plus. Il piano mensile di 20 dollari darà agli utenti un accesso prioritario al chatbot, con tempi di risposta più rapidi e affidabilità garantita nelle ore di punta, quando gli utenti della versione gratuita potrebbero vedersi bloccare l’accesso a causa del traffico web eccessivo.

Oltre alle funzionalità di intelligenza artificiale apportate da GPT-3.5, la versione premium di Microsoft Teams offrirà agli utenti funzionalità di sicurezza avanzate, come la possibilità di attivare la crittografia end-to-end per le riunioni con più di 50 partecipanti e aggiungere etichette per le riunioni virtuali che impediranno ai partecipanti di copiare e incollare le chat delle riunioni. Gli utenti potranno anche attivare la traduzione in tempo reale dei sottotitoli in 40 lingue, mentre i clienti che ospitano webinar avranno accesso a funzionalità avanzate come la lista d’attesa per la registrazione e l’approvazione manuale e le greenroom virtuali separate per i presentatori e i partecipanti prima dell’inizio dell’evento.