Slack, una nota vocale non ti farà sbagliare la pronuncia del nome di un collega

Gli utenti dell'app di collaborazione in team possono personalizzare il proprio profilo con più informazioni personali, che l'azienda spera aiutino a connettere i team remoti in modo più efficace.

Slack consentirà agli utenti di personalizzare i propri profili con informazioni personali più dettagliate, incluse clip audio che rivelano, per esempio, come pronunciare correttamente il proprio nome.

La società americana ha annunciato diversi aggiornamenti al suo prodotto. La pagina profilo ha ricevuto un restyling, con l’aggiunta di tre nuovi campi, per far emergere più informazioni possibili sull’utente.

Nella sezione Informazioni di contatto (Contact Information), un utente può fornire un elenco di modalità per essere contattato, inclusi numeri di telefono e indirizzi e-mail aggiuntivi. In About me si offre spazio a elementi come compleanno, animali domestici e lingue parlate. Un organigramma sulla posizione aziendale accessibile sotto la voce Persone.

Le nuove funzionalità includono un campo per aggiungere una guida alla pronuncia del nome, tramite una breve clip audio o aggiungendo l’ortografica fonetica, che può essere incorporato nei profili. Le schede utente appaiono come pop-up al passaggio del mouse sul nome di un utente o sull’immagine del profilo con una versione ridotta delle informazioni del profilo tramite i tre moduli spiegati sopra.

Gli aggiornamenti dell’interfaccia utente sono stati distribuiti a tutti gli utenti a partire dal 1 giugno, anche se la società ha affermato che potrebbero essere necessarie diverse settimane prima che le modifiche diventino effettive per tutti gli utenti dell’applicazione. Al momento in cui scriviamo, nell’edizione italiana sono disponibili nuovi campi ma in alcuni menu sono ancora presenti termini inglesi per descriverli.

L’obiettivo è aiutare a costruire connessioni tra i vari gruppi di lavoro che utilizzano la piattaforma, in particolare quelli che lavorano a distanza.

“In un mondo di nomadi digitali, avere un contesto più profondo sui colleghi non solo favorisce una migliore collaborazione, ma anche sentimenti più forti di inclusione e appartenenza riuscendo a condividere di più su sé stesse”, ha affermato Maxwell Hayman, Director of Product Management presso Slack.

“Gli aggiornamenti dell’interfaccia utente aggiunti in Slack dovrebbero aiutare le organizzazioni a supportare un ambiente di lavoro ibrido, in particolare per quanto riguarda il team building”, ha affermato Raúl Castañón, Senior Research Analyst per 451 Research, una divisione di S&P Global Market Intelligence.

Secondo il sondaggio di 451 Research, “Voice of the Enterprise”, svolto nel2021, più di due terzi delle organizzazioni (68%) prevede di supportare una forza lavoro più distribuita nei prossimi due anni. Farlo sarà in modo significativo (24%) o alquanto impegnativo (43%), secondo gli intervistati, con fattori come il team building considerati difficili con i team remoti.

“Gli aggiornamenti apportati all’UX potrebbero sembrare a prima vista minori e sottili, tuttavia, evidenziano come l’azienda stia lavorando dietro le quinte per ampliare il ruolo delle capacità di intelligence integrate all’interno dello strumento di collaborazione”, ha affermato Castañón.

Slack ha aggiunto di recente al suo prodotto Atlas, un componente aggiuntivo per i piani Business+ ed Enterprise Grid che offrono una visualizzazione più approfondita e completa dei colleghi con cui si lavora ogni giorno. Integrazione avvenuta grazie all’acquisizione della società di Enterprise Directory Rimeto.

Questo ha permesso l’aggiunta di Smart Tag, che consentono la ricerca dei profili utente per etichette come lingue o aree di interesse. Per esempio, questa funzione potrebbe agevolare una persona a trovare un collega che parli correntemente il francese o lo spagnolo per aiutarla a controllare una traduzione.

La funzione “Testo Flessibile” offre agli utenti uno spazio più ampio per scrivere la propria biografia, lo slot è stato apliato fino a 5.000 caratteri di testo formattato, il che significa la possibilità di includere emoji, blocchi di codice, interruzioni di riga e altro ancora.