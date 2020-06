Slack sposta le chiamate audio e video su AWS

Slack e AWS hanno stretto una partnership pluriennale più stretta anche per affrontare al meglio delle possibilità un rivale in comune: Microsoft.

Slack eseguirà le sue funzionalità native di chiamata vocale e video sulla piattaforma Chime di Amazon Web Services, come parte di una partnership pluriennale per lo sviluppo di prodotti di collaborazione. AWS è già il fornitore di infrastrutture cloud “preferito” di Slack e le due società hanno un rivale comune in Microsoft, in concorrenza rispettivamente con la piattaforma cloud Azure e il software di collaborazione Teams.

Slack utilizzerà il kit di sviluppo software Amazon Chime come base per Slack Calls, che include funzionalità di condivisione audio, video e schermo. Chime è stato lanciato da AWS nel 2017, ma negli anni successivi non ha attirato la stessa attenzione di altri strumenti di comunicazione come Zoom e Teams. Migrando Calls su AWS, Slack eliminerà la necessità di eseguire e gestire la propria infrastruttura di comunicazioni unificate.

“A breve termine non ci saranno cambiamenti visivi nell’esperienza dell’utente finale”, ha dichiarato un portavoce di Slack. “A lungo termine invece, la mossa ci consentirà di aggiungere nuove funzionalità, come il video mobile, in modo che gli utenti possano continuare a fare affidamento su Slack per comunicazioni aziendali sicure”.

L’accordo ha chiari vantaggi per entrambi i fornitori, ha affermato Raul Castanon, analista senior presso 451 Research/S&P Global Market Intelligence. “Per AWS, la partnership convalida il suo approccio basato sulla piattaforma; per Slack, espande ulteriormente le sue capacità di scaling e, cosa altrettanto importante, fornisce funzionalità di sicurezza di livello enterprise”.

“Mentre Slack mette già a disposizione funzionalità di videocomunicazione, come la tecnologia di condivisione dello schermo derivante dall’acquisizione di Screenhero, queste sono piuttosto semplici” ha affermato Angela Ashenden, analista principale di CCS Insight. Pertanto, basandosi sull’SDK di Chime, Slack può usufruire di un metodo a basso rischio per migliorare la propria offerta alle PMI.

Una collaborazione più stretta con Slack ha anche vantaggi per AWS, che sta faticando a spingere Chime a un pubblico più ampio in un panorama competitivo come quello delle Unified Communications. “Posizionare Chime più come una soluzione back-end per gli sviluppatori da incorporare nelle loro app è qualcosa che può tornare utile a AWS, ma è anche qualcosa che la concorrenza non sta facendo in questo settore”, ha affermato la Ashenden. “Inoltre, è adatto al loro modello di prezzi al consumo in cui si paga solo ciò che si utilizza.”

Ci sono anche altri prodotti in lavorazione all’interno della partnership tra Slack e AWS. Il Chat Bot di AWS consente ai team di sviluppatori e operativi di monitorare le risorse cloud, con piani per integrare in futuro l’intera gamma di 175 servizi di AWS. In lavorazione c’è anche un’integrazione con Amazon AppFlow, che consente agli utenti di spostare rapidamente i dati tra i servizi AWS e Slack. Infine Amazon si è impegnata a implementare Slack “a livello di organizzazione” come parte dell’accordo di partnership.