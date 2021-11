Slack lancia il sito del forum della community e la companion app

La community di utenti di Slack ha più di 14.000 membri in tutto il mondo e l'azienda vuole rendere più facile per gli utenti connettersi e condividere informazioni sul proprio strumento di collaborazione.

Slack ha lanciato un forum di discussione per connettere i membri della comunità e aiutarli a condividere le conoscenze sull’uso del suo strumento di collaborazione. Disponibile da alcuni giorni, il forum è accessibile dal sito Web Slack Community Forum o tramite un’app che può essere installata nell’area di lavoro Slack di un utente.

La Slack Community è stata introdotta all’inizio del 2019, inizialmente per connettere gli sviluppatori Slack agli eventi Meetup regionali; da allora, l’attenzione si è ampliata per soddisfare una gamma più ampia di amministratori e utenti di Slack, dai principianti agli esperti. Ora ci sono più di 14.000 membri della Slack Community in tutto il mondo, con eventi che continuano virtualmente durante la pandemia.

Le iniziative passate per supportare la comunità includevano l’introduzione di uno schema di certificazione Slack e la creazione di uno spazio di lavoro Slack dedicato a notizie e discussioni della comunità. L’ultimo passo è un forum di discussione peer-to-peer, costruito sull’Experience Cloud della società madre Salesforce. Da qui, gli utenti di Slack possono registrarsi e accedere per pubblicare, votare e rispondere ai commenti. I visitatori frequenti possono potenziare il loro profilo all’interno del forum guadagnando punti reputazione e badge per partecipare alle discussioni della community.

I post del forum possono essere visualizzati senza registrarsi, consentendo al forum di fungere da archivio di conoscenze in cui gli utenti di Slack possono approfondire vari aspetti della piattaforma, dall’utilizzo dei canali e dalla creazione di semplici automazioni a query di sviluppo più tecniche.

“Il forum della community è un luogo online in cui chiunque può porre domande e ottenere risposte su Slack”, ha affermato Elizabeth Kinsey, capo della comunità di Slack. “È un potente strumento quando si tratta di imparare a usare Slack o di diventare utenti più esperti.”

Il forum ha 10 sezioni tra cui basi di Slack, UI/UX del prodotto, automazione del flusso di lavoro, API, SDK e strumenti per sviluppatori e cambio gestione. Come già accennato, una companion app del Forum della community può essere installata nell’area di lavoro Slack di un utente, con la possibilità di visualizzare e cercare discussioni nel forum, ricevere notifiche su argomenti e gruppi e rispondere ai post.

Sebbene l’obiettivo iniziale sia facilitare le conversazioni tra gli utenti, Kinsey ha affermato che le future iterazioni potrebbero incoraggiare il feedback sui prodotti Slack. “Slack ha già una comunità di follower, quindi ha senso che l’azienda fornisca uno spazio per il loro coinvolgimento”, ha affermato Raúl Castañón, analista senior presso 451 Research, una divisione di S&P Global Market Intelligence.

Per avere successo, il forum deve essere indipendente, con Slack che fornisce lo spazio senza controllare o guidare le conversazioni. Sebbene ciò possa consentire agli utenti di esprimere critiche, può anche favorire l’innovazione e nuove idee. “Inoltre, è un’iniziativa tempestiva data la mancanza di eventi fisici come Slack Frontiers causata dalle restrizioni imposte dal COVID-19″.