Slack: 12 scorciatoie da tastiera indispensabili per la produttività

Slack è un incredibile strumento di comunicazione per team di tutte le forme e dimensioni. Al fine di fornire una chat completa e una soluzione di condivisione, Slack ha tonnellate di funzionalità oltre alla semplice funzionalità di chat di base. E molte di queste funzionalità possono essere implementate con semplici scorciatoie da tastiera. Ecco alcune delle migliori shortcut di Slack che dovreste assolutamente conoscere.

Freccia Su – Modifica l’ultimo messaggio

Avete appena inviato un messaggio al canale con un errore evidente, come il contenuto copia-incolla sbagliato? Invece di fare clic sulle opzioni nel messaggio e sull’opzione di modifica, potete semplicemente premere la freccia Su sulla tastiera. Dalla casella di immissione del messaggio, questo semplicissimo comando vi porterà immediatamente a modificare il messaggio che avete appena inviato.

Ctrl+B e Ctrl+I – Enfatizzare i vostri messaggi

Slack supporta tutti i tipi di markdown per formattare i vostri messaggi, ma le scorciatoie familiari per i caratteri in grassetto e in corsivo sono preziose qui come lo sono in Word.

Maiusc+Invio: una riga completamente nuova

Probabilmente siete soliti inviare messaggi premendo Invio, ma sapevate che potete aggiungere interruzioni di riga ai vostri messaggi con Maiusc+Invio?

V e M – Commutazione delle funzioni di chiamata

Gestite i vostri toggle Video e Mute in una chiamata premendo rispettivamente i tasti V e M.

Ctrl+F e Ctrl+G – Cercare qua e là

Una delle funzionalità più utili di Slack è la possibilità di cercare e trovare messaggi in qualsiasi canale a cui avete accesso. Ctrl+F inizierà una ricerca all’interno del canale Slack in cui vi trovate attualmente, mentre Ctrl+G aprirà una ricerca generale senza il filtro del canale.

Ctrl+U – Caricare un file

La combinazione Ctrl + U apre Esplora file per trovare il file che volete caricare e condividere nella chat.

Ctrl+N – Iniziare un nuovo messaggio

Avete appena incontrato un nuovo membro del team e vorreste presentarlo a qualcun altro nell’organizzazione? Potete semplicemente premere Ctrl + N per iniziare un nuovo messaggio Slack, includerli entrambi e dare il via all’introduzione.

Ctrl+Shift+A – Controllare tutti i messaggi non letti

Nel caso sia successo il finimondo nel vostro canale mentre eravate via, basta attivare la visualizzazione dei messaggi non letti premendo Ctrl+Shift+A.

Maiusc+Esc: cancellare le notifiche

Se vi siete persi una chat importante sul canale ma qualche collega ve le dice successivamente a voce, potete contrassegnare tutti i messaggi persi come già letti (senza quindi vedere più il fastidioso simbolino delle notifiche) premendo Maiusc + Esc.