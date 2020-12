Salesforce acquisisce Slack per 27,7 miliardi di dollari

Dopo le molte voci di corridoio dei giorni scorsi di cui avevamo parlato qui, Salesforce ha acquisito il Slack in un accordo del valore di 27,7 miliardi di dollari. L’acquisizione vedrà l’applicazione della chat aziendale di Slack integrata con gli strumenti cloud di Salesforce, fungendo da nuova interfaccia per il suo portafoglio di prodotti Customer 360.

“Insieme, Salesforce e Slack daranno forma al futuro del software aziendale e trasformeranno il modo in cui tutti lavorano in un mondo completamente digitale”, ha dichiarato in una nota il presidente e CEO di Salesforce Marc Benioff.

“L’opportunità che vediamo insieme è enorme” ha affermato Stewart Butterfield, CEO e cofondatore di Slack. “Poiché il software gioca un ruolo sempre più critico nelle prestazioni di ogni organizzazione, condividiamo una visione di minore complessità, maggiore potenza e flessibilità. … Personalmente, credo che questa sia la combinazione più strategica nella storia del software e non vedo l’ora di vederla nascere”.

Per Slack l’accordo significherà l’accesso a più clienti di grandi aziende e maggiore influenza nella competizione con Microsoft. “Tra i lati positivi Slack ha un investitore che può trasformare il servizio in ciò di cui potrebbe aver bisogno per competere con Microsoft e Google” ha affermato Patrick Moorhead, analista principale di Moor Insights & Strategy.

Per competere veramente con i fornitori di suite di software di collaborazione come Microsoft e Google, ha affermato Moorhead, Salesforce dovrà però rafforzare ulteriormente la sua proposta in materia di video e produttività personale. “Molte aziende oggi vogliono progetti integrati come l’offerta di Microsoft (Teams/Office 365) e Google (Workspaces)”, ha affermato Moorhead. “Salesforce potrebbe dover acquistare un’azienda come Zoom e creare una suite di produttività all’avanguardia per far fruttare l’investimento in Slack”.

Dal suo lancio nel 2014, Slack ha scosso l’industria del software di collaborazione con il suo approccio di comunicazione molto popolare basato sul canale, che si è rivelato un successo tra gli utenti che cercano un’alternativa all’email. Inoltre, la sua vasta gamma di integrazioni di terze parti ha aiutato Slack a diventare parte integrante dei flussi di lavoro per molti team aziendali, un punto debole per alcuni strumenti di collaborazione in passato.

A settembre 2019 Slack ha dichiarato di avere 12 milioni di utenti attivi al giorno con 130.000 clienti a pagamento. Negli ultimi anni Slack ha visto inoltre implementazioni mirate in aziende più grandi, con il lancio del suo prodotto Enterprise Grid nel 2017 che ha aperto la strada all’introduzione di funzionalità di sicurezza e conformità. Sessantacinque delle 100 società Fortune sono utenti Slack e tra esse spiccano colossi come Starbucks e Target.

Allo stesso tempo, Slack ha dovuto affrontare notevoli venti contrari negli ultimi tempi. Il più notevole è stato l’aumento della concorrenza da parte di Microsoft, che ha debuttato con la sua piattaforma Teams tre anni fa dopo aver pensato seriamente ad acquisire proprio Slack. Teams, disponibile senza costi aggiuntivi per gli abbonati a Office 365, ha 115 milioni di utenti attivi ogni giorno, con un’adozione salita alle stelle durante la pandemia e i lockdown che ne sono conseguiti. La crescita di Slack quest’anno è stata percepita come poco brillante in confronto, anche perché altri attori nel mercato del software di collaborazione, in particolare Zoom, hanno visto i ricavi aumentare vertiginosamente grazie allo smart working.

Inoltre, secondo i risultati del secondo trimestre per l’anno finanziario 2021, Slack rimane non redditizio, sebbene le perdite si siano notevolmente ridotte di anno in anno. Anche il prezzo delle azioni ha vacillato, scendendo di quasi la metà rispetto al livello dell’IPO, prima di aumentare bruscamente da quando si è parlato di questa acquisizione la scorsa settimana.

“La piattaforma di Slack si integra già con oltre 2.400 app e la sua capacità di consentire di sviluppare a partner, sviluppatori professionisti e persino sviluppatori che utilizzano approcci low-code e no-code per creare estensioni e app sulla sua piattaforma è adatta per la strategia di Salesforce.”

Salesforce ha venduto applicazioni rivolte ai dipendenti nel corso degli anni, tra cui il suo social network aziendale Chatter e il portale social Community Cloud, nonché la sua piattaforma Work.com, che ha aiutato le imprese nella risposta alle difficoltà la pandemia. Ma l’acquisizione di Slack fornisce l’accesso immediato a una piattaforma di collaborazione ampiamente utilizzata con milioni di utenti fedeli.

“Slack ha ora l’opportunità di offrire funzionalità più generali e di collaborazione orizzontale dei dipendenti (WSC) e di collegare l’esperienza del cliente (CX) con l’esperienza dei dipendenti (EX)”, conclude Wong. La transazione dovrebbe concludersi nel secondo trimestre dell’anno fiscale 2022 dopo che sarà approvata dal consiglio di amministrazione di Slack.