Se avete bisogno di un client robusto per gestire la posta elettronica, i contatti e il calendario sul vostro Mac, c’è molto di peggio di Outlook. Il suo più grande svantaggio fino ad oggi era il requisito della licenza, visto che per utilizzarlo si doveva avere una licenza Office o un abbonamento a Microsoft 365. Ieri Microsoft ha eliminato questo requisito rendendo il suo client gratuito per tutti gli utenti Mac. Basta scaricarlo dall’App Store e installarlo.

Outlook supporta molte altre fonti di posta elettronica oltre a quelle di Microsoft (che spesso hanno un costo). Oltre a Microsoft 365 e Outlook.com, oltre a Hotmail e MSN, Outlook per Mac funziona anche con gli account Gmail, Yahoo Mail, iCloud, IMAP e POP.

Outlook per Mac non è tra l’altro un semplice porting della versione per Windows, anche se molti elementi dell’interfaccia sono condivisi tra le varie piattaforme, tra cui la casella di posta in primo piano e le gestures per lo swipe. Microsoft ha infatti ottimizzato Outlook in modo specifico per macOS, con il supporto nativo per Apple Silicon e funzioni specifiche per Mac come Handoff to iPhone, widget del Calendario e promemoria nel Centro notifiche. Microsoft afferma inoltre che sta “creando una panoramica dei prossimi eventi del calendario nella barra dei menu“, che arriverà presto nell’app.