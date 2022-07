Microsoft ha annunciato una nuova piattaforma per la connessione con i vostri colleghi di lavoro:In realtà c’è un po’ di confusione attorno alle ultime uscite di Microsoft a livello collaborativo. Da una parte infatti troviamo Microsoft Viva Engage e dall’altra la novità rappresentata da Storyline. La confusione nasce dal fatto che, ovvero pubblicare post sul feed della vostra azienda, creare gruppi e raccontare storie sulla scia di Facebook e Instagram, anche se Microsoft afferma cheEntrambe sono comunque diramazioni di Microsoft Viva , la piattaforma lanciata lo scorso anno con al suo interno Viva Connections, Viva Insights, Viva Learning e Viva Topics. Viva Connections è stato annunciato come un luogo virtuale per le interazioni dei dipendenti, cosa che ricorda un po’ proprio le funzioni di Storyline/Viva Engage. Il risultato?Tra l’altro Microsoft ha già un social network… anzi, ne ha due. Dieci anni fa ha acquisito Yammer per 1,2 miliardi di dollari e da allora la piattaforma collaborativaNel 2016 Microsoft ha poi acquistato per 26,2 miliardi di dollari LinkedIn, che è diventato il sito de facto per far risaltare il vostro curriculum e posizionarvi come influencer aziendale. A quanto pare però, Secondo Microsoft , Storyline sarà lanciato ad agosto in versione preview pubblica,Gli attuali clienti di Yammer potranno distribuire e aggiungere Viva Engage sulla barra di sinistra di Teams tramite il Teams Admin Center. I post realizzati in StorylineMentre Viva Engage sarà reso disponibile ai clienti commerciali di Microsoft 365 senza costi aggiuntivi, ci sarà bisogno di una licenza Yammer per utilizzare l’app. Con Storyline potrete ascoltare virtualmente le lezioni che il vostro amministratore delegato ha imparato nel mondo degli affari e i messaggi di ispirazione dal vostro dipartimento delle risorse umane. Potrete anche pubblicare messaggi stimolanti,pubblicare post sul vostro lavoro, seguire altre persone interessanti nella vostra azienda per conoscerle e condividere brevi video.

E se temete che Storyline/Viva Engage/Viva Connections aggiungeranno semplicemente più disordine al vostro stile di vita digitale come un altro luogo in cui è possibile archiviare qualcosa di fondamentale, sappiate che tutte e tre saranno integrate in Teams. Infine, Microsoft ha anche annunciato Excel Live, un modo per modificare in modo collaborativo documenti Excel all’interno di Teams. Ciò sarà probabilmente utile per discutere di affari durante le chiamate di Teams tra clienti, leader aziendali e lavoratori di base.