Microsoft Teams Essentials guarda ai clienti delle piccole imprese

Microsoft ha introdotto un nuovo livello a pagamento per il suo software di collaborazione Teams rivolto ai clienti delle piccole imprese. La nuova opzione, denominata Teams Essentials, offre funzionalità aggiuntive e supporto per poco più di 3 euro al mese rispetto alla versione gratuita di Teams arrivata nel 2018. “È la prima offerta standalone di Microsoft Teams progettata specificamente pensando alle piccole imprese”, ha affermato Jared Spataro di Microsoft.

Teams Essentials include una gamma di funzionalità di base disponibili anche nel livello gratuito, tra cui funzionalità di chat e videochiamate persistenti come sfondi virtuali, lobby delle riunioni e la modalità Together immersiva. C’è anche un’integrazione di Google Calendar in arrivo “presto”, ha detto Microsoft.

Tuttavia, ci sono alcune differenze con la versione gratuite. Teams Essentials offre infatti agli utenti 10 GB di spazio di archiviazione nel cloud, ovvero il doppio della versione gratuita, che ora è stata ridotta da 10 GB a 5 GB. Teams Essentials consente anche videochiamate di gruppo fino a 30 ore, con un massimo di 300 partecipanti in una singola riunione.

Ciò contrasta con i 60 minuti di videochiamate di gruppo con un massimo di 100 partecipanti a disposizione degli utenti del livello gratuito. Microsoft aveva temporaneamente esteso il limite della versione gratuita a 30 ore di videochiamate di gruppo e fino a 300 partecipanti all’inizio della pandemia di COVID-19, ma quell’offerta non è più disponibile. “Con l’introduzione di Teams Essentials e la nuova normalità pandemica, stiamo ripristinando i limiti precedenti”, ha affermato un portavoce di Microsoft.

Un altro vantaggio di Teams Essentials rispetto al livello gratuito è il supporto telefonico e web per i clienti. “Il nuovo piano in abbonamento consente a Microsoft di soddisfare le esigenze delle piccole imprese che potrebbero richiedere funzionalità diverse e supporto avanzato che non sono disponibili gratuitamente” ha affermato Daniel Newman, analista di Futurum Research.

Quello di Essentials vede Microsoft adattare un suo prodotto alle esigenze di un pubblico specifico, in questo caso le piccole imprese, spesso sottovalutate. “Microsoft in passato ha fatto la stessa cosa con altre offerte rivolte al settore dell’istruzione e alle piccole imprese e vedo Teams Essentials come una continuazione di una strategia che ha funzionato”, continua Newman.

Inoltre, con il lavoro ibrido e remoto destinato a rimanere una costante per moltissime aziende, “la sfida per le piccole imprese a competere trarrà grande vantaggio dall’accesso a una tecnologia progettata in modo univoco per le loro esigenze”.

Esistono diversi modi per accedere a Teams, che oggi può contare su 250 milioni di utenti attivi mensili a livello globale. Ad esempio, Microsoft 365 Business Basics (circa 4 euro per utente al mese) include Teams e altre app di produttività e collaborazione, ma offre anche 1 TB di spazio di archiviazione e funzionalità aggiuntive per le riunioni di Teams come registrazioni e trascrizioni delle riunioni. Microsoft Teams Essentials è disponibile già da ora sia direttamente da Microsoft, sia tramite partner di canale.