Chi usa Microsoft Teams per le attività di videocomunicazione può essersi trovato un po’ disorientato questi giorni avviando il software, soprattutto se la versione utilizzata è quella Web. Infatti, Microsoft ha apportato una serie di miglioramenti, in particolare per quanto riguarda le funzioni inerenti i meeting e i webinar, e ha così colto l’occasione per ritoccare un po’ anche l’interfaccia. “Per renderla più semplice e funzionale”, affermano gli sviluppatori dell’azienda di Redmond. Tuttavia, a un primo impatto viene da dire: “dove sono finiti i comandi?”. In realtà, c’è tutto e anche di più rispetto a prima, solo organizzato in modo un po’ diverso. Per esempio, nella Meeting Toolbar sono stati inseriti pulsanti specifici per alzare le mani e passare da una modalità di visualizzazione all’altra. Inoltre, è stata resa più immediata la navigazione tra una riunione e la successiva.

Inoltre, insegnanti e studenti possono ora accedere alle registrazioni delle riunioni direttamente all’interno del loro Learning Management System (LMS). Mentre gli utenti aziendali possono trasmettere le riunioni di team e i webinar direttamente a Meta Workplace Live. In questo modo, i partecipanti possono guardare riunioni e webinar in diretta all’interno dei loro gruppi Workplace o recuperarli in un secondo momento guardando la registrazione su Workplace.

Sul versante webinar, è stata migliorata l’esperienza di gestione con più opzioni di personalizzazione quali dettagli, biografie dei presentatori, temi e altro ancora. Riguardo le chiamate, gli aggiornamenti hanno abilitato le chiamate di gruppo da una chat potendo “inserire” colleghi esterni all’organizzazione e anche di avvalersi di funzionalità di condivisione di schermo e video. Tutto sfruttando Internet e quindi senza costi derivanti dall’utilizzo della rete PSTN.

Ora dalla console all’interno di Teams Rooms e Devices è possibile avviare una lavagna in una riunione Teams attraverso un dispositivo Teams Rooms su Windows. Le chat delle riunioni possono essere mostrate o nascoste in varie modalità di galleria e sono stati apportati miglioramenti anche al processo di notifica.

Per quanto riguarda le funzioni di chat e collaborazione, con il nuovo aggiornamento di Teams quando si cerca un messaggio e si fa clic sul risultato di ricerca viene visualizzato l’intero contesto delle conversazioni correlate al risultato stesso, indipendentemente da quando sono stati creati i messaggi.

Dal lato della gestione, agli sviluppatori è ora concesso di accedere agli eventi nelle chat utenti:bot, potendoli editare o cancellare. Inoltre, i file caricati attraverso il portale Power Automate vengono visualizzati nelle finestre di dettaglio all’interno delle richieste di approvazione in Teams. Gli amministratori di Teams possono anche avvalersi di Intune per controllare la quantità di contenuti visualizzati in una notifica sullo schermo di un telefono mobile.

Infine, Microsoft ha inserito alcuni miglioramenti specifici per i “frontline workers”: chi usa dispositivi condivisi può ora utilizzare Outlook e Power Apps su Android insieme a Teams.

