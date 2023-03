Microsoft ha lanciato la sua applicazione Loop in versione public preview. Questa app di produttività combina elementi di documenti, fogli di calcolo e presentazione in un unico spazio di collaborazione. Microsoft Loop è stata presentata per la prima volta all’evento Ignite nel 2021 ed è in fase di beta testing dallo scorso anno. Si basa sul Microsoft Fluid Framework, progettato per eliminare le barriere tra le applicazioni di Microsoft 365 e consentire ai componenti delle app come tabelle, grafici ed elenchi, di essere incorporati in diverse app e aggiornati in tempo reale da più utenti.

Il modo in cui i dipendenti lavorano insieme ha subito notevoli cambiamenti nel corso del tempo, ha dichiarato Wangui McKelvey, direttore generale per le applicazioni e gli endpoint di Microsoft. “Oggi, nel panorama attuale, incontriamo più ambiguità e incertezza che mai, il che ci impone di co-creare in ambienti dinamici e veloci. Abbiamo bisogno di strumenti che accolgano l’incertezza del nostro processo creativo e che si adattino alle nostre esigenze in continua evoluzione”.

Loop è composto da tre elementi principali: componenti, pagine e spazi di lavoro. I componenti sono contenuti portatili che possono spaziare da elenchi, tabelle e note, attualmente supportati in Teams, Outlook e Whiteboard e che presto verranno introdotti anche in Word per il web. Le pagine sono tele flessibili e condivise in cui gli utenti possono organizzare i loro componenti Loop e inserire elementi come link, file o dati, mentre gli spazi di lavoro funzionano come piattaforme condivise in cui gli utenti possono vedere e raggruppare gli elementi importanti dei loro progetti.

Qualsiasi elemento di contenuto di una pagina Loop può essere trasformato in un componente Loop ed è anche possibile condividere un’intera pagina Loop sia tramite un link, sia come pagina live. Qualsiasi modifica verrà aggiornata in tutti i luoghi in cui il componente o la pagina sono stati condivisi. Microsoft Loop offre anche dei tracker di avanzamento e delle etichette personalizzate, mentre i compiti assegnati nell’app e nell’elenco dei compiti si sincronizzano con Microsoft Planner e To Do. Gli utenti possono reagire alle modifiche apportate tramite commenti, suggerimenti, reazioni ed emoji.

L’integrazione di Copilot è disponibile in anteprima privata

La scorsa settimana Microsoft ha annunciato Microsoft 365 Copilot, un chatbot che automatizza varie attività in diverse applicazioni di Microsoft Office. In un post che illustra Loop, Microsoft ha dichiarato di aver integrato Copilot in Loop, con uno strumento dotato di intelligenza artificiale che fornisce suggerimenti e indicazioni per guidare la creazione di contenuti. L’integrazione di Copilot è disponibile in anteprima privata.

Copilot in Loop può anche riassumere il contenuto di una pagina Loop e il contenuto dei documenti collegati nell’area di lavoro. I riassunti possono essere modificati per aggiungere ulteriori dettagli o contesto e inviati ad altri utenti come componenti di Loop.