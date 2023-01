Teams Premium, la nuova versione di Microsoft Teams annunciata per la prima volta all’evento Ignite dell’azienda a ottobre, sarà disponibile a livello globale da febbraio dopo un periodo di preview di circa due mesi. La versione Premium della nota applicazione di collaborazione di Microsoft offre agli utenti funzionalità di sicurezza avanzate, come la possibilità di mettere un watermark le riunioni, attivare la crittografia end-to-end per le riunioni con più di 50 partecipanti e aggiungere etichette di riservatezza per le riunioni virtuali, che impediranno ai partecipanti di copiare e incollare le chat delle riunioni.

Inoltre, con Teams Premium, gli utenti saranno in grado di attivare la traduzione in tempo reale dei sottotitoli da 40 lingue, mentre i clienti che ospitano webinar avranno accesso a funzionalità avanzate come la lista d’attesa per la registrazione e l’approvazione manuale e l’opzione per gestire meglio ciò che i partecipanti vedono.

Questa nuova versione di Teams utilizzerà anche l’intelligenza artificiale per stilare recap, elenchi di cose da fare e suggerire elementi di azione in modo che i follow-up non vengano persi. Teams Premium richiede una licenza aggiuntiva oltre all’abbonamento a Microsoft 365 e dovrebbe avere un prezzo di 10 dollari per utente al mese, anche se Microsoft non rivelerà il prezzo finale fino a quando la nuova versione non sarà disponibile il mese prossimo.

Quando Teams Premium fu annunciato per la prima volta lo scorso ottobre, Nicole Herskowitz, vice presidente di Microsoft Teams, aveva affermato che la nuova offerta di Microsoft contribuirà a rendere ogni riunione più personalizzata, intelligente e sicura. “Le riunioni virtuali e ibride continuano a occupare gran parte del tempo trascorso al lavoro. Ora più che mai, i leader hanno bisogno di una soluzione integrata che combini tutte le funzionalità avanzate delle riunioni, porti la cultura delle riunioni al livello successivo e consenta loro di fare di più con meno”.