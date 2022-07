Rendere la comunicazione trasparente

Appoggiarsi ai gruppi di risorse dei dipendenti

Se nel mondo pre-pandemico era facile trovare persone con cui bere un cocktail o andare a fare shopping dopo il lavoro in ufficio, in un ambiente di lavoro remoto o ibridoe ciò ha un impatto sia sul nostro lavoro, sia sulla nostra vita personale. Purtroppo, a questo punto, dovremo tutti incontrare il nostro prossimo partner o compagno di golf altrove e non più in ufficio. Ma questa distanza influisce anche sulla qualità del lavoro che svolgiamo e“Tutte le cose che accadono negli uffici quando non si lavora e si interagisce con altre persone riguardano la creazione di un senso di connessione. Sentirsi connessi a un gruppo è ciò che crea un senso più profondo di significato nel nostro lavoro” afferma, COO di Fastmail, un provider di posta elettronica incentrato sulla privacy. Raggiungere una connessione profonda e significativa tra un team remoto o ibrido richiede che qualcuno (o forse tutti)In particolare nei luoghi di lavoro completamente remoti, questa connessione non si verificherà durante il tragitto da e verso le riunioni, in ascensore, nella sala relax o perché spesso passate davanti alla scrivania di qualcuno. Dovrete farlo accadere. In questo scenario abbiamo chiesto alcuni consigli alle persone che guidano team remoti e ibridi, a coloro che hanno costruito strumenti per facilitare la connessione tra team disparati e a coloro che hanno scoperto soluzioni uniche. Ecco cosa ci hanno risposto.“Cerchiamo di incoraggiare tutti a utilizzare i canali pubblici per tutte le comunicazioni” affermaco-fondatore e CEO del provider di servizi di file cloud LucidLink. “Vogliamo mantenere tutto il più trasparente possibile”. Il suo team dirigenziale ha convenuto fin dall’inizio che per creare una connessione in un team remoto“Cerchiamo di non usare la posta elettronica. Usiamo Slack e cerchiamo di incoraggiare tutti a utilizzare i canali pubblici per tutto”. Quindi, a meno che qualcuno non stia organizzando il pranzo o ci sia un problema di privacy su un particolare argomento,“Le persone che arrivano a lavorare qui ci dicono di non essere mai state in un’azienda così aperta sugli argomenti di cui si può discutere liberamente”. Questo approccio fa sentire tutti inclusi e aumenta il senso di fiducia. “Tutti fanno parte della discussione”, continua Thompson.“I gruppi di risorse dei dipendenti (ERG) stanno giocando un nuovo ruolo nel lavoro ibrido quando si tratta di connettività” afferma, responsabile delle risorse umane presso Paycor, produttore di software per le risorse umane. Questi gruppi socialmente focalizzati sono solitamente guidati da volontari chePiù che mai, questi gruppi sono diventati un modo importante per costruire connessioni, soprattutto tra le persone in azienda che non lavorano insieme a progetti.

“All’interno di team remoti i vari membri hanno tra loro una forte connessione a livello umano, ma conoscere le persone all’interno dell’intera organizzazione è più difficile”. Gli ERG servono proprio per colmare questo divario. “Molte aziende hanno un gruppo di genitori che lavorano, un gruppo di giovani professionisti, un gruppo LGBTQ o un gruppo di persone di colore. Alcuni si offrono volontari per presiedere questi gruppi e mettere insieme esperienze per i loro associati. Creare un modo informale per creare una connessione tra le persone è un’ottima cosa per le aziende.

Creare un’atmosfera collegiale

Siete ancora amici di persone che avete conosciuto all’università? C’è qualcosa nell’imparare insieme che crea una connessione profonda. Marko Garargenta, CEO e fondatore di PlusPlus, un produttore di software di formazione interna che ha fondato dopo aver creato la Twitter University di Twitter, ha sfruttato questa idea per creare cultura aziendale. Ha cominciato su Twitter perché ha visto che alcune persone avevano una profonda conoscenza di argomenti che avrebbero giovato ad altri. Ha iniziato a coinvolgerle per tenere seminari e condividere quella conoscenza.

Quei workshop di 30 minuti erano informali, svolti di persona e si sono rivelati molto popolari. “Un ingegnere su cinque teneva regolarmente lezioni, che sono continuate anche quando il mondo è passato alla formula dei team remoti sfruttando video registrati. Questa nuova formula però non ha riscosso lo stesso successo. Le persone volevano infatti una connessione umana. Così, abbiamo iniziato a riportare il tutto sfruttando una connessione più umana tramite Zoom. Ha funzionato bene”.

Pubblicare profili personali

Nel mondo di oggi spesso conosciamo le persone solo in base alla loro immagine del profilo su Facebook, Twitter o TikTok. E, stranamente, questo crea un senso di connessione con persone che potremmo non conoscere molto bene. In effetti, potremmo stabilire una connessione con un perfetto sconosciuto in base alla sua foto e al profilo che la accompagna. Horstmann-Allen di Fastmail consiglia di rendere i profili online una parte essenziale dell’intranet della vostra azienda, del canale Slack o di qualsiasi cosa i team utilizzino per comunicare. Oltre a chiedere alle persone di pubblicare una foto, chiedete loro di scrivere un profilo che spieghi chi sono quando non sono al lavoro.

“Adoro il giardinaggio. Così ho pubblicato una foto del mio giardino in modo che le persone potessero chiedermi informazioni sui miei fiori preferiti o consigli pratici. Altre persone pubblicano le foto dei loro animali domestici. In questo modo, quando vedete un volto nuovo impegnato in una riunione o in un progetto in cui siete coinvolti, potete sentire di conoscerlo già (seppur in modo superficiale) prima di iniziare una conversazione su Slack o una chiamata Zoom”.

Incontri online informali

“Per incoraggiare le persone a essere casual e informali, è necessario abbassare la posta in gioco”, afferma Steve Gottlieb, CEO e fondatore della lounge virtuale Watercoolr. “Se avete un ambiente online più informale di Slack (o software simili) in cui le persone si riuniscono per motivi sociali, create maggiori opportunità per stabilire una connessione. Esistono molti modi per creare luoghi di ritrovo informali online, per team remoti inclusi strumenti che aiutano le persone a riunirsi virtualmente”.

Creare uno spazio di scoperta intenzionale

Vinay Hiremath, co-fondatore e CTO della società di video asincroni Loom, afferma che la creazione di un luogo online in cui le persone possono scoprirsi ha funzionato a meraviglia per i team remoti della sua azienda. I membri del team utilizzano lo strumento video dell’azienda per creare brevi video su piante, animali domestici o interessi vari e pubblicarli nella piattaforma privata dell’azienda, in modo che tutti i dipendenti possano vederli e creare così una connessione tra persone con gli stessi interessi.

Strumenti video asincroni come Hiremath’s Loom stanno spuntando come funghi per soddisfare le esigenze dei team ibridi che vogliono la connessione personale di una videochiamata senza problemi di pianificazione. Altre startup impegnati in questo settore includono Claap, easyUp, Supernormal e Weet e anche i principali fornitori di tecnologia di collaborazione tra cui Slack, Cisco, Zoom, GoToMeeting, Dropbox, Asana e Trello stanno entrando nel settore dei video asincroni.

Incontrarsi nel metaverso

Chris Savage di Wistia, una piattaforma di video hosting per esperti di marketing, offre uno sguardo al futuro della connessione sul posto di lavoro per i team remoti. Dopo che alcuni sondaggi avevano rivelato numeri bassi su come i dipendenti si sentissero connessi alla loro azienda, Savage ha organizzato un hackathon per raccogliere idee su come risolvere il problema. L’hackathon stesso è stato un ottimo modo per connettere le persone e da esso è emersa l’idea di dare a tutti i membri della compagnia il visore VR di Oculus per invitarli a incontrarsi nel metaverso.

“Inizialmente, le persone erano scettiche, ma la maggior parte di esse è rimasta sorpresa da quanto sia stato divertente.” Incontrare altre persone nel metaverso è sicuramente un’esperienza insolita. Siete un avatar e quindi le persone non vedono la vostra faccia, il che, secondo Savage, aiuta a rilassarsi. Eppure, si avverte comunque un senso di presenza. Ma la parte migliore è che c’è qualcosa da fare nel metaverso, proprio come accade quando ci si incontra nel mondo reale.

“Prendiamo i giochi ad esempio. Il mio preferito è il minigolf. È divertente. Ma parte di ciò che rende il metaverso così interessante è che avete qualcosa da fare mentre siete con altre persone virtuali. Potete parlare di qualunque cosa, ma a differenza di Zoom non dovete parlare sempre”. Parte del successo del progetto voluto da Savage è stato dare a tutti il permesso di farlo. “Abbiamo detto alle persone che avrebbero dovuto sentirsi a proprio agio a “giocare” nel metaverso durante la giornata lavorativa”. Quando si lavora in un ufficio, le persone si frequentano, escono all’esterno per fumare o si prendono una pausa per prendere un caffè. con il lavoro remoto non succede nulla di tutto ciò. È solo lavoro, lavoro, lavoro. L’obiettivo era dare alle persone il permesso di fare qualcosa durante la giornata lavorativa che non fosse lavorare”.