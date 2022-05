Logitech CollabOS 1.6: riunioni ibride più efficaci e coinvolgenti

Il sistema operativo Logitech CollabOS per le soluzioni di videoconferenza si aggiorna con nuove funzionalità per migliorare la qualità delle riunioni, tra cui l’integrazione di microfoni e videocamere secondarie e un nuovo sistema di controllo via browser

Il nuovo modello di lavoro, agile e smart per definizione, fonde i benefici dell’operatività da remoto con quelli del lavoro in presenza, che favorisce le relazioni e la collaborazione. Sono sempre di più le aziende che organizzano meeting ibridi su base quotidiana, con alcuni partecipanti in sala riunioni e altri collegati da remoto. In questo modo, l’immediatezza e l’efficienza della riunione virtuale si somma con l’efficacia di quella in presenza.

Tutti le soluzioni Logitech per videoconferenza, siano esse videocamere, sistemi completi, strumenti di controllo e di miglioramento dell’audio, si basano su software (sistema operativo e firmware) costantemente aggiornati per migliorarne le performance e abilitare nuove funzionalità.

CollabOS, il sistema operativo progettato per i prodotti Logitech, è stato recentemente aggiornato alla release 1.6. Le novità sono numerose e si estendono a diversi prodotti della gamma Logitech, tra cui Rally Bar, RoomMate, Tap IP e Tap Scheduler.

Rally Bar, ad esempio, è ora compatibile con un massimo di quattro microfoni esterni Rally Mic Pods, che vengono posizionati strategicamente nella sala per migliorare le prestazioni sonore (fino a 14 metri) e per permettere a chi è collegato da remoto di percepire meglio i dialoghi. Stesso aggiornamento per Rally Bar Mini, che però diventa compatibile con un massimo di 3 Rally Mic Pods.

Inoltre, tutti i dispositivi basati su CollabOS 1.6 possono essere configurati e gestiti da remoto attraverso un comune browser e qualsiasi PC connesso alla stessa rete locale del device di videoconferenza. Gli aggiornamenti apportati dal sistema operativo riguardano anche la tecnologia RightSight 2 che, oltre a permettere una visione ravvicinata sia del singolo speaker che dell’intera sala riunione durante le video call, ora può essere regolata anche a livello di velocità di pan e zoom. Questa impostazione consente di accelerare o rallentare le transizioni della videocamera quando persone diverse iniziano o finiscono di parlare.

Infine, è stato implementato il supporto per videocamere esterne. I meeting su Zoom con Rally Bar e Rally Bar Mini consentono ora di collegare una Rally Camera o MeetUp come videocamera secondaria. In questo modo, chi partecipa da remoto non ha semplicemente una vista generale sulla sala riunione e i suoi partecipanti, ma anche un dettaglio di ciò che è rilevante al momento.