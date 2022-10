Sono in arrivo diverse novità per Microsoft Teams: una di queste è l’opzione Teams Premium disponibile per i responsabili IT, mentre gli utenti comuni avranno a disposizione una serie di nuovi elementi dell’interfaccia utente e diverse app tra cui scegliere. Sarà persino possibile ascoltare musica durante il lavoro.

Le nuove funzionalità Teams e per le altre applicazioni aziendali sono state presentate da Microsoft durante l’annuale conferenza Microsoft Ignite.

Sia per gli amministratori, sia per gli utenti, la nuova esperienza Teams Premium – disponibile dal prossimo febbraio, sicuramente a un prezzo maggiorato – includerà alcune nuove e utili funzionalità.

Non solo Teams cercherà di raccogliere le informazioni più importanti dalla riunione stessa (il cosiddetto riepilogo della riunione), ma genererà automaticamente attività da svolgere con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. In effetti, l’intelligenza artificiale viene utilizzata in modo estensivo. Se un utente è impossibilitato a partecipare alla riunione, l’intelligenza artificiale la trascriverà, la tradurrà, evidenzierà le parti che ritiene interessanti, segnalerà gli speaker importanti e annoterà persino quando e dove è stato menzionato il nome della persona assente, per assicurarsi che non ci si perda nulla.

Teams fornirà anche delle guide alle riunioni, per assicurarsi di non perdere le varie conferenze di altri dipartimenti che si desidera seguire. Queste funzioni aggiuntive, tuttavia, verranno introdotte un po’ più tardi, probabilmente nella prima metà del 2023, ha dichiarato Microsoft.

Avatar, chat programmate e altro ancora

Ricordate gli avatar che Microsoft ha annunciato per Teamslo scorso anno come un passo in direzione del metaverso? Ora sono disponibili in anteprima privata. Gli utenti possono creare fino a tre avatar attraverso un elenco di opzioni. Secondo Microsoft, durante le riunioni gli avatar potranno usare una serie di gestualità. Anche la modalità “insieme” di Teams sta aggiungendo una piccola modifica: i posti assegnati, in modo da poter trovare un collega sempre nello stesso posto.

Microsoft sta anche apportando una serie di modifiche alle chat di Teams, tra cui le chat programmate. Se lo desiderate, potrete rimandare un messaggio di chat all’interno di Teams a una data e un’ora programmata, una funzionalità che Microsoft sta introducendo anche in Outlook. Ora è anche possibile cancellarsi da una chat, inviare videoclip ad altri colleghi o rispondere con 800 nuove reazioni.

Nel corso del mese, Teams utilizzerà l’intelligenza artificiale anche per suggerire le risposte. Non stiamo parlando dell’autocompletamento delle parole, come già fa Microsoft Editor o Gmail di Google. “Le risposte suggerite utilizzano il machine learning per generare le risposte più pertinenti alla conversazione di gruppo”, spiega Microsoft. “Invece di digitare una risposta di routine ai messaggi in arrivo, gli utenti possono semplicemente fare clic su una delle tre risposte, rimanendo produttivi nel loro flusso di lavoro”.

Teams sarà anche rinnovato nella sua interfaccia utente, rendendo i canali e le chat più facili da trovare, con la possibilità di richiamare anche le chat indipendenti.

E se non avete mai esplorato le app Teams disponibili tramite il Teams App Store (navigate nella barra di navigazione a sinistra, fino al menu con le ellissi, quindi Altre app), sappiate che ne stanno arrivando altre: 3M afferma che una nuova app Post-It può ora tradurre i Post-It scritti nel mondo reale e tradurli tramite OCR in testo. Infine, iHeartRadio ha portato la sua app musicale anche sull’App Store di Teams, diventando la prima applicazione musicale per la piattaforma Teams. L’app “consentirà agli utenti di ascoltare la musica mentre lavorano e di condividere le stazioni preferite con i colleghi”.