Lavoro ibrido: Microsoft presenta nuove funzionalità per Teams e Viva

Microsoft ha annunciato nuove funzionalità per Teams e Viva con lo scopo di supportare i lavoratori e i business leader nel nuovo mondo del lavoro ibrido, puntando su flessibilità, collaborazione e benessere delle persone.

Per Teams Rooms è stata annunciata l’inclusione di nuovi layout che permettono di suddividere la galleria video su più schermi quando non vengono condivisi contenuti; in questo modo, i partecipanti da remoto appaiono più grandi e più realistici. Inoltre, nei prossimi mesi verranno introdotte nuove funzioni per migliorare il coinvolgimento dei partecipanti da remoto, tra cui le reazioni in tempo reale, gli spotlight e la possibilità di fissare sullo schermo più stream video, nonché di visualizzare più facilmente le chat quando si usa il classico layout a griglia per i video.

Inoltre, gli smart spekaer Teams, ora disponibili da EPOS e Yealink, sono progettati per Teams Rooms e utilizzano la tecnologia di riconoscimento vocale di Microsoft Teams per identificare chiaramente le persone che parlano nella stanza e inserire il loro nome nella trascrizione della riunione. In questo modo, ci si potrà concentrare maggiormente sulla conversazione invece di prendere appunti, e la registrazione della riunione rimarrà a disposizione di coloro che non sono riusciti a partecipare.

Surface Hub si arricchisce poi di nuove esperienze a supporto della collaborazione. Teams Rooms su Surface Hub introdurrà infatti più funzioni e controlli durante le riunioni (tra cui un’ambientazione rinnovata, scene Together Mode e PowerPoint Live), mentre Microsoft Whiteboard, in arrivo questo autunno, permetterà a tutti di disegnare e scrivere sulla stessa lavagna digitale.

Microsoft ha presentato anche nuove funzionalità di PowerPoint Live, che aiutano a creare uno spazio condiviso per promuovere la collaborazione di tutti i partecipanti alla riunione. La funzione “traduzione diapositiva” permette ai partecipanti di vedere la presentazione nella propria lingua preferita, mentre con la nuova funzione input penna è possibile scrivere annotazioni in PowerPoint mentre si presenta, oppure usare un puntatore laser per richiamare l’attenzione sui punti chiave.

Collaborazione semplificata

L’esperienza di collaborazione su Teams e le app Office viene ulteriormente arricchita e semplificata grazie all’espansione dei componenti di Fluid per le riunioni in Teams, così come per OneNote, Outlook e Whiteboard. Sono state annunciate nuove funzionalità per le chat che supportano ulteriormente la collaborazione asincrona in modo da poter continuare a lavorare tra una riunione e l’altra, ad esempio contrassegnando un messaggio, per dare accesso rapido ai contenuti importanti in qualsiasi momento, o rispondendo a un determinato messaggio in chat per non perdere il contesto all’interno della conversazione in corso.

Microsoft si è anche impegnata per rispondere al “sovraccarico digitale” dovuto all’aumento significativo di riunioni e comunicazioni non strutturate nel corso dell’ultimo anno: secondo il recente Work Trend Index, infatti, l’utente medio di Teams invia il 45% dei messaggi in più per persona a settimana rispetto a un anno fa. I nuovi componenti di Fluid all’interno delle riunioni di Teams sono quindi progettati per semplificare la co-creazione dell’agenda e per aiutare a prendere appunti o assegnare compiti direttamente all’interno dei meeting.

Inoltre, l’agenda, le note e i compiti verranno automaticamente inseriti nel nuovo spazio per le note delle riunioni di OneNote, mentre i componenti di Fluid in Whiteboard miglioreranno le attività di brainstorming e creazione, supportando la collaborazione in tempo reale. Infine, i componenti di Fluid potranno essere sfruttati anche in Outlook semplificando la gestione del tempo, dell’agenda, delle note e delle attività tra le varie app.

Benessere al primo posto

Sempre secondo il Work Trend Index di Microsoft, il tempo trascorso nelle riunioni settimanali dagli utenti di Teams è più che raddoppiato dall’inizio della pandemia. Le riunioni back-to-back aumentano lo stress e rendono più difficile rimanere concentrati e sentirsi coinvolti. In pochi minuti al giorno, la meditazione e la mindfulness con Headspace possono aiutare a ridurre lo stress e a migliorare la concentrazione. A partire da questo mese, verranno introdotte una serie di meditazioni guidate ed esercizi di mindfulness all’interno dell’app Viva Insights in Teams per rilassare la mente prima di una presentazione importante o disconnettersi dal lavoro a fine giornata.

Nel corso dell’anno, verrà introdotta anche una nuova modalità focus all’interno dell’app Viva Insights, che includerà la musica Focus di Headspace e implementerà dei timer per aiutare gli utenti a concentrarsi sui compiti importanti a intervalli regolari, con pause pianificate nel mezzo. Queste e altre impostazioni saranno disponibili anche nelle applicazioni mobile di Teams e Outlook e potranno essere gestite dall’amministratore IT in Microsoft Endpoint Manager per supportare la creazione di policy dedicate a livello di organizzazione.