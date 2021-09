Lavoro ibrido: Microsoft e Google potenziano gli strumenti video

Mentre le aziende lavorano per riaprire gli edifici per il ritorno negli uffici, non tutti i dipendenti sono desiderosi di un ritorno allo status quo pre-pandemia, costringendo le aziende ad adottare un approccio “ibrido” al lavoro a distanza. Con alcuni dipendenti in ufficio e altri ancora a casa, i fornitori di applicazioni di collaborazione e di hardware stanno ora cercando di supportare sia i lavoratori in ufficio, sia quelli remoti. Con questo in mente, la scorsa settimana Microsoft e Google hanno rilasciato importanti aggiornamenti con lo scopo di connettere i lavoratori in modo più efficace, indipendentemente da dove si trovino.

Microsoft Teams e la fotocamera “intelligente”

Microsoft, ad esempio, ha presentato diverse nuove funzionalità di telecamere intelligenti per la sua piattaforma Teams Rooms per supportare meglio le riunioni ibride. Tra le nuove funzionalità c’è un tracciamento attivo che consente alle telecamere della sala riunioni di rilevare chi sta parlando in una sala conferenze con diversi colleghi presenti. Lo fa monitorando l’audio, i movimenti del viso e i gesti delle mani, consentendo alla fotocamera di mettere automaticamente l’oratore nella finestra più grande di Teams Rooms.

Inoltre, ogni partecipante in sede può essere inserito nel proprio riquadro video allo stesso modo in cui vengono presentati i colleghi remoti, mentre il riconoscimento facciale può identificare i partecipanti e visualizzare il nome del loro profilo. L’obiettivo, come è facile capire, è mettere i lavoratori remoti sullo stesso piano di quelli in una sala conferenze dell’ufficio.

Le funzionalità della fotocamera intelligente saranno disponibili nei prossimi mesi nei dispositivi per sale riunioni realizzati da produttori di hardware come Jabra, Neat, Poly e Yealink. Microsoft ha anche annunciato degli aggiornamenti imminenti per la modalità Companion di Teams Rooms.

Questa consente già ai partecipanti alla riunione di accedere alle funzionalità del secondo schermo come chat e reazioni dal vivo su un dispositivo mobile durante una riunione di persona. Microsoft prevede ora di espandere la modalità Companion in modo che gli utenti possano accedere ai controlli delle riunioni e dei dispositivi per spegnere le telecamere o disattivare gli speaker della sala, partecipare a una riunione o condividere una presentazione PowerPoint dal proprio dispositivo mobile.

Altre nuove funzionalità includono:

Una funzionalità RSVP in Outlook che consente agli utenti di specificare se si uniranno a una riunione in remoto o di persona

Prenotazioni “hot-desking” che consentono ai lavoratori di individuare e prenotare un’area di lavoro dell’ufficio da Teams o Outlook

Correzione dell’illuminazione automatica per i feed video di Teams in ambienti con scarsa illuminazione

Interoperabilità tra Teams e Apple Car Play

Funzionalità Cameo in PowerPoint che consente di incorporare un video di Microsoft Teams nelle slide per presentazioni migliori (disponibile all’inizio del 2022).

Nei prossimi mesi sarà disponibile una docking station di Logitech con un altoparlante integrato che si collega a Teams.

Gmail riceve chiamate Meet, seguite da altre app Workspace

Da parte sua, Google ha presentato nuove funzionalità per Workspace insieme a nuovo hardware e ad aggiornamenti alla sua app video Meet. Una novità di Meet è la possibilità di avviare una chiamata video o audio direttamente da Gmail con la semplice pressione di un pulsante, anziché richiedendo la pianificazione di una riunione prima. La funzionalità di chiamata di Google Meet verrà estesa anche ad altre aree dell’app Workspace, incluse le chat di testo uno a uno.

Google ha anche pubblicizzato nuovi dispositivi hardware per videoconferenze progettati per funzionare con Meet. La serie One Board 65 è un display 4K da 65 pollici all-in-one ( 6,999 dollari) realizzato dal partner di Google Avoncor; offre una videocamera e un audio ad alta definizione per riunioni video di gruppo e dispone dell’app per la lavagna Jamboard di Google integrata. È disponibile anche una serie One Desk 27 più piccola (1,999 dollari), nonché dispositivi audio di terze parti di Logitech (Logitech Rally Bar Mini e Rally Bar per Google Meet).

Google ha inoltre annunciato l’interoperabilità tra i dispositivi hardware Cisco Webex e l’hardware Meet, il che significa che l’hardware Cisco può eseguire video di Google Meet e viceversa. L’interoperabilità è prevista per la fine dell’anno. L’arrivo della modalità Companion in Meet, annunciata per la prima volta al Google I/O a maggio, è stata invece posticipata a novembre. Consentirà ai partecipanti alla riunione in sala di accedere a funzionalità interattive come chat, lavagna, sondaggi e altro su un laptop o un dispositivo mobile. I sottotitoli tradotti dal vivo per diverse lingue (da inglese a francese, tedesco, spagnolo e portoghese) saranno disponibili entro la fine dell’anno.

La necessità di soddisfare ambienti di lavoro flessibili

Le funzionalità annunciate da Google e Microsoft sono in linea con i requisiti emergenti per i luoghi di lavoro ibridi, ha affermato Raúl Castañón, analista senior presso 451 Research, una divisione di S&P Global Market Intelligence.

Lo spostamento del tradizionale ambiente di ufficio significa che le aziende hanno bisogno di nuovi strumenti per affrontare i vincoli imposti dalla distanza fisica e dai diversi fusi orari. Le principali sfide per migliorare la produttività della forza lavoro post-COVID-19 includono l’adeguamento alle pratiche di lavoro remoto/ibride (25%) e il morale basso del personale (21%), secondo lo studio VotE WPC Work Execution Goals & Challenges 2021 di 451 Research.

“Un fattore chiave sarà il miglioramento dell’esperienza utente per tutti, in particolare per i partecipanti remoti”. Le esigenze degli utenti significano che alcune funzionalità e dispositivi avanzati per le riunioni sono passati da “bello da avere” a “must have”. “Queste funzionalità puntano a migliorare l’esperienza dell’utente e a livellare il campo di gioco per i partecipanti in loco e remoti, aiutandoli a connettersi e interagire, conclude Castañón.