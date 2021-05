Lavagne digitali per la collaborazione in presenza e da remoto

2 InVision Freehand

Sviluppata originariamente per uso interno da InVision, la lavagna online Freehand consente agli utenti che lavorano da remoto di condividere rapidamente le idee. Progettata per designer e team di prodotto, è utile per ogni team che desideri collaborare visivamente. Parte della piattaforma di sviluppo e progettazione di prodotti digitali di InVision, è possibile accedere a Freehand su freehand.new.

Intuitivo e facile da usare, lo strumento include modelli sviluppati da player del calibro di AWS, Asana, Atlassian, Microsoft, Salesforce e American Express per qualsiasi attività, dal brainstorming alla mappatura del customer journey. Questi modelli sono stati intenzionalmente cercati e inclusi per aiutare i team nelle loro sfide più urgenti, che si tratti di sprint di progettazione o piani di marketing. Gli utenti possono anche creare e caricare i propri modelli per uso personale o per aiutare gli altri.

La piattaforma InVision si integra con Jira, Trello, Slack, Photoshop, Sketch, Dropbox e altri.

Prezzi: il piano gratuito per singoli e piccoli team consente la collaborazione di massimo 10 utenti in bacheche illimitate. Il piano Pro costa 8 dollari per utente al mese, fatturato annualmente e consente la collaborazione con un massimo di 15 utenti attivi e vantaggi aggiuntivi. Per le funzionalità enterprise come la gestione del team e la sicurezza avanzata sono disponibili piani personalizzati.