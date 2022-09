Specializzata nell’audio e da qualche anno impegnata anche nel video, Jabra lavora per costruire un ecosistema di partner che utilizzino le sue soluzioni. Si spiega così l’accordo con Lenovo per un sistema per sale riunioni ottimizzato per l’uso con Microsoft Teams Rooms. Il nuovo kit Jabra PanaCast 50 plug-and-play, infatti, è certificato e precaricato con la soluzione di Microsoft per le conferenze da remoto.

La soluzione comprende Jabra PanaCast 50 e Lenovo ThinkSmart Core Kit. Jabra PanaCast 50 offre un video panoramico a 180 gradi in 4K, funziona con Teams, mentre il kit ThinkSmart Core di Lenovo comprende ThinkSmart Core e il ThinkSmart Controller, un display HD da 10,1 pollici a 10 punti di contatto che consente agli utenti di avviare e controllare le riunioni, nonché di condividere contenuti e lavorare con i colleghi che lavorano da remoto.

La videocamera intelligente



Il sistema funziona con la pressione di un pulsante e il pacchetto di prodotti fornisce tutto il necessario per configurare una sala Teams. La vista a 180 gradi di Jabra PanaCast 50 consente di vedere tutti i partecipanti, indipendentemente dalla loro posizione. Questo aspetto è ulteriormente amplificato dalla Dynamic Composition, una tecnologia di videocamera intelligente che Jabra ha sviluppato insieme a Microsoft e che è stata rilasciata all’inizio di quest’anno. Questa tecnologia aiuta a colmare il divario tra i partecipanti alle riunioni di persona e quelli a distanza, fornendo una visione ravvicinata dei partecipanti in sala quando parlano.

Il ThinkSmart Core di Lenovo è dotato di un processore Intel Core vPro di 11a generazione e offre la connettività necessaria per supportare qualsiasi configurazione di sala riunioni. È dotato di sensori a infrarossi integrati che rilevano quando i partecipanti entrano nella stanza e accendono e spengono automaticamente il sistema.

Le altre funzionalità

PanaCast 50 di Jabra include la funzione Intelligent Zoom che regola automaticamente il flusso video per seguire la riunione e il Virtual Director, che aiuta le persone a seguire e partecipare al flusso della conversazione in modo naturale. La funzione Virtual Director utilizza entrambi i flussi video e audio basati sull’Intelligenza artificiale, così come gli algoritmi di Ai di proprietà di Jabra, per regolare automaticamente l’inquadratura in base a ciò che accade nella riunione. Questo permette a Jabra PanaCast 50 di rilevare le figure che a turno parlano e il flusso della conversazione.

La gamma di funzioni comprende anche la tecnologia Dynamic Composition consente alle persone che si uniscono alle riunioni da remoto di visualizzare faccia a faccia fino a quattro degli ultimi oratori in corrispondenza della vista frontale delle telecamere per videoconferenze. Per i partecipanti da remoto, la tecnologia Dynamic Composition crea autonomamente una visione segmentata equa dei quattro relatori attivi più recenti.

L’audio di PanaCast



Jabra PanaCast 50 presenta nove potenti processori Edge, compresi due processori Edge AI progettati specificamente per audio e video. Jabra PanaCast 50 può fornire due flussi video contemporaneamente. Questo permette al dispositivo di svolgere più funzioni allo stesso tempo. Mentre un flusso video è impegnato a concentrarsi sui partecipanti alla riunione, il secondo può essere utilizzato per un focus su una particolare area d’interesse all’interno della stanza.

I due flussi video consentono anche la funzione di condivisione della lavagna: questa funzionalità – integrata nel dispositivo – permette di catturarne il contenuto che viene poi trasmesso in diretta all’interno della riunione. Dal punto di vista audio è dotata di otto microfoni dotati di tecnologia beamforming, supportati da algoritmi intelligenti che rimuovono il rumore di disturbo. Quattro altoparlanti progettati da Jabra – due woofer da 50 mm e due tweeter da 20 mm – in una configurazione stereo a zero vibrazioni, riempiono la stanza con un audio e una definizione di alta qualità, mentre l’ultima tecnologia audio a due vie offre conversazioni più naturali.

Della gamma fa parte anche Jabra PanaCast 20 videocamera dotata di Intelligenza artificiale gestita sul dispositivo con l’elaborazione Edge, e le esperienze avanzate vengono generate direttamente sul dispositivo senza l’invio di dati extra al cloud per l’elaborazione, e senza bisogno di installare software aggiuntivi. PanaCast 20 offre video in 4K Ultra HD, video HDR e la funzione personalizzata Intelligent Zoom, che inquadra sempre correttamente l’utente principale, indipendentemente da dove si trovi. La videocamera presenta anche la correzione automatica dell’illuminazione.