5 startup che promettono di rivoluzionare la video collaborazione

1 Around

Around ha creato un’app “leggera” per videoconferenza rivolta ai lavoratori da remoto che utilizzano il computer. Anziché richiedere l’avvio di un’app per videochiamate individuali o di gruppo, Around è continuamente in esecuzione. Nella parte superiore dello schermo vengono inviati automaticamente i feed video dei colleghi, che appaiono in piccoli cerchi “fluttuanti”. Around ha creato anche una propria tecnologia, in attesa di brevetto, che disattiva il rumore di fondo del microfono per ridurre le distrazioni.

L’idea è facilitare l’avvio di una video-conversazione, rendendola meno formale e invasiva. “Il modo in cui lavoriamo è cambiato: non ci incontriamo più solo per vedere le persone, ma anche per lavorare insieme nelle app”, ha spiegato il CEO Dominik Zane. “Around non occupa l’intero schermo, come un video tradizionale, e lascia spazio per il lavoro. Gli utenti possono accedere a Google Documents, Fogli di lavoro o altri file e lavorare insieme, pur mantenendo la presenza con il Floating Video di Around, progettato per supportare questi nuovi modi di lavorare da remoto”.

Around è attualmente in beta privata e, fino a oggi, ha raccolto finanziamenti per 5,2 milioni di dollari.