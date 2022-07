Il 27% degli intervistati afferma che le aziende non stanno investendo negli strumenti giusti

Il 25% concorda sul fatto che gli strumenti di collaborazione abbiano una scarsa funzionalità

Il 22% dei dipendenti afferma di non utilizzare gli strumenti a sua disposizione

Il 21% dei dipendenti afferma di non essere addestrato all’utilizzo degli strumenti

Quali sono le caratteristiche di una buona soluzione di collaborazione?

Risolvere la sfida del futuro del lavoro richiederà nuove generazioni di apparecchiature per ufficio progettate per supportare esperienze molto più profonde di collaborazione remota e ibrida eCorel offre nuovi spunti sul futuro del lavoro con il suo sondaggio sulla collaborazione, che ha intervistato 2.027 impiegati negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Germania, nei Paesi Bassi, in Italia e in Australia. È emerso che il 54% dei dipendenti aziendali ritiene chee il 70% ritiene che limitino la produttività. Leggendo tra le righe, le aziende devono pensare molto più a fondo per garantire che gli strumenti che fornisconoDevono fornire facilità d’uso e funzionalità e le persone devono essere adeguatamente addestrate su come utilizzarli. Secondo il report di Corel:I dati di Corel suggeriscono che gli strumenti devono essere indipendenti dalla piattaforma, devono funzionare su tutti i dispositivi eDevono supportare le persone che lavorano in modo asincrono, essere semplici e intuitivi e migliorare l’esperienza dei dipendenti. Gli strumenti che verranno utilizzati in modo più efficace saranno inevitabilmente quelli che i dipendenti amano utilizzare. Lo abbiamo sempre saputo, ovviamente. Ripensate agli anni pre-pandemia, quando il duplice mantra della scelta dei dipendenti e dell’esperienza dei dipendenti ci insegnava cheC’è stata a lungo una convinzione reazionaria che i prodotti legati al lavoro sarebbero dovuti essere difficili da usare, ma l’avvento dell’iPhone e del modello BYOD avrebbe dovuto porre fine a tale convinzione. Nessuna azienda moderna dovrebbe fare affidamento su un’interfaccia che non è stata sviluppata pensando all’esperienza dei dipendenti, in particolare quando il sondaggio di Corel mostra che il 41% dei lavoratori ha lasciato, o avrebbe preso in considerazione la possibilità di lasciare,Vale anche la pena notare un recente sondaggio MindGym, che ha mostrato come la trasformazione del posto di lavoro stia mettendo a dura prova anche i manager, i

La rilevanza è una sfida aziendale

Mentre la semplicità è una sfida progettuale, la rilevanza è una sfida aziendale. Ecco perché i datori di lavoro che cercano strumenti di collaborazione dovrebbero prima parlare con i loro team, impegnarsi con loro per scoprire quali sfide devono affrontare e lavorare per identificare e selezionare la soluzione più appropriata per quel set unico di esigenze.

Questo non vuol dire che ogni azienda troverà una soluzione che vada bene per tutto. Ma il coinvolgimento dei dipendenti e il processo decisionale collettivo possono almeno aiutare a ottimizzare il successo. Non state investendo in un processo decisionale autonomo (una qualità vitale per il lavoro a distanza) se insistete nel costringere le persone a utilizzare strumenti inefficaci scelti ai piani alti.

Le vostre scelte influiscono sul modo in cui i lavoratori vivono la loro giornata e un dipendente felice utilizzerà gli strumenti che fornite e aumenterà i vostri profitti. Gli strumenti che invece non vengono utilizzati perché li avete imposti ai vostri dipendenti hanno molte meno probabilità di raggiungere il successo. Questo è vero per i team tradizionali, ma lo è ancora di più per i team remoti, che hanno bisogno di alti livelli di lealtà e coinvolgimento per avere successo.

Eppure, nonostante queste realtà, alcuni manager, guardando al futuro del lavoro, insistono su approcci gerarchici al lavoro a distanza. Ecco perché il 78% dei dipendenti afferma che la leadership potrebbe fare molto di più per migliorare la collaborazione. I dipendenti intervistati nel sondaggio di Corel affermano di aver bisogno di videoconferenza, accesso remoto e messaggistica istantanea, ovviamente. Ma cercano anche strumenti per la mappatura mentale, la creazione di concetti e la collaborazione diretta come (progettazione e revisione).

La giuria ha già emesso il suo verdetto sul lavoro a distanza e ibrido. Da quando la pandemia ha colpito, abbiamo imparato che il lavoro ibrido e remoto può essere produttivo, ma avere gli strumenti giusti aiuta a massimizzare tale opportunità. A tal proposito, il Chief People Officer di Corel, Scott Day, ha dichiarato:

“Questo sondaggio sul futuro del lavoro sottolinea il costo allarmante di strumenti di collaborazione inadeguati e mostra che le organizzazioni di tutte le dimensioni sono limitate dalle soluzioni rapide implementate all’inizio della pandemia. Invece di migliorare la capacità dei dipendenti di essere produttivi, queste soluzioni tampone sono spesso un ostacolo al lavoro svolto e possono compromettere in modo significativo la produttività complessiva dei lavoratori ibridi e remoti. Ascoltare i dipendenti, creare un ambiente in cui le persone vogliono lavorare e investire in strumenti di collaborazione semplici e intuitivi è ciò che preparerà le aziende al successo nel 2022″.