Facebook promette incontri VR immersivi con Horizon Workrooms

Facebook ha svelato nei giorni scorsi la sua visione per rendere le riunioni a distanza più coinvolgenti con l’introduzione di Horizon Workrooms, un’app di realtà virtuale per la collaborazione in team. Ma convincere i dipendenti a indossare visori VR per le riunioni (o le aziende ad acquistare l’hardware in primo luogo) potrebbe essere tutt’altro che facile secondo molti analisti.

Facebook ha introdotto Horizon, il suo spazio sociale di realtà virtuale accessibile tramite visori Oculus VR, l’anno scorso, anche se rimane in beta privata. Tuttavia, quest’ultima iterazione, Horizon Workrooms, mira esattamente a replicare le riunioni della sala conferenze, con i colleghi rappresentati come avatar animati.

Secondo un post sul blog di Facebook, Horizon Workrooms può migliorare la comunicazione e la collaborazione del team, “sia che si tratti di riunirsi per fare brainstorming, sia che si debba scrivere su un’idea, lavorare su un documento, ascoltare gli aggiornamenti dal proprio team, uscire e socializzare o semplicemente avere conversazioni migliori e in modo più naturale.”

Gli utenti si incontrano in un ambiente virtuale, dove possono parlare con un massimo di altri 15 colleghi in VR e presentare idee su una lavagna condivisa o visualizzare file condivisi. L’accesso alle sale riunioni virtuali è previsto tramite i visori Oculus Quest 2, anche se è possibile partecipare tramite videochiamata da un laptop: l’app supporta fino a 50 colleghi che accedono tramite video.

Altre caratteristiche includono tastiere di realtà mista che consentono agli utenti di accedere al proprio laptop mentre si trovano in uno spazio virtuale, tracciamento delle mani per animazioni degli avatar più espressive e un sistema audio spaziale che regola il modo in cui le persone ascoltano gli altri partecipanti in base alla loro posizione relativa nella stanza virtuale.

Facebook non è l’unica azienda tecnologica a puntare sulla collaborazione basata sulla realtà virtuale. L’app di Spatial ha consentito incontri virtuali con avatar 3D per diversi anni, mentre l’app Mesh di Microsoft per HoloLens, annunciata all’inizio di quest’anno, ha un obiettivo simile.

Tuttavia, l’adozione di tali tecnologie non ha ancora raggiunto l’accettazione mainstream sul posto di lavoro e deve affrontare diversi ostacoli, come l’affaticamento dovuto all’uso di visori più o meno ingombranti e il costo aziendale di distribuzione dei dispositivi ai dipendenti.

Al di fuori delle applicazioni di nicchia come la formazione complessa o gli scenari di revisione tecnica, l’interesse dell’acquirente per la realtà virtuale per la collaborazione remota rimane a un livello basso, secondo una ricerca della società di analisi Metrigy.

“Non vedo la realtà virtuale utilizzata per sostituire la videoconferenza media in tempi brevi a causa del costo, della larghezza di banda necessaria, della complessità e della mancanza di desiderio da parte della maggior parte delle persone di immergersi in esperienze di realtà virtuale” ha affermato Irwin Lazar, presidente di Metrigy.

“Inoltre, queste applicazioni non consentono ancora una facile condivisione dei contenuti”, ha affermato. “La mia ipotesi è che troveranno un certo livello di adozione per gli eventi virtuali prima di farlo per le riunioni”.

Raul Castanon, analista senior presso 451 Research (parte di S&P Global Market Intelligence), ha affermato che l’uso aziendale delle app per ambienti virtuali ha acquisito slancio durante la pandemia, sebbene i livelli di adozione siano ancora relativamente bassi.

L’adozione tende a un uso specifico verticale, ha affermato, con i settori manifatturiero e sanitario nei primi posti come adopter. I casi d’uso comuni all’interno di questi settori includono la progettazione del prodotto, la formazione e il supporto remoto, nonché le riunioni collaborative.

“Mi aspetto che l’adozione di Horizon Workrooms segua inizialmente queste tendenze e possa espandersi per coprire casi più ampi e orizzontali, nonché casi d’uso in altri verticali come la vendita al dettaglio, il lavoro sul campo e il supporto tecnico”, ha affermato Castanon.

Horizon Workrooms è disponibile in open beta gratuitamente per i possessori di Oculus Quest 2.