È Windows 10 l’arma segreta di Microsoft per battere Slack?

Slack sta cercando in ogni modo di fermare lo strapotere di Teams e della sua integrazione in Office 365, ma potrebbe essere Windows 10 l’arma segreta di Microsoft per sconfiggere una volta per tutte il rivale.

Quando nel 2017 Microsoft ha lanciato Teams, il suo software di collaborazione lavorativa, ha preso di mira Slack, che allora era il re indiscusso degli strumenti di collaborazione lavorativa. La prima iterazione di Teams non era particolarmente degna di nota e Slack era chiaramente superiore. Un grosso svantaggio in quei primi giorni era che Teams, sorprendentemente, non funzionava bene con Office.

Microsoft, implacabile come sempre, ha migliorato ostinatamente Teams con ogni nuova versione e nel giro di pochi anni è arrivato a un’implementazione perfetta con Office. E ora Teams e Slack sono bloccati in una guerra per conquistare l’enorme e crescente mercato degli strumenti di collaborazione aziendale.

La pandemia ha infatti reso quel mercato molto più redditizio di quanto sarebbe stato altrimenti. Ora siamo immersi in un mondo di lavoro a casa che, forse, non andrà più via. “Più di un terzo delle aziende in cui i dipendenti sono passati al lavoro a distanza crede che questa modalità rimarrà nella propria azienda anche dopo la fine della crisi del COVID-19″, ha rilevato un recente report della Harvard Business School. “Queste stime suggeriscono che almeno il 16% dei lavoratori americani passerà dagli studi professionali al lavoro da casa almeno due giorni alla settimana a causa del COVID-19. Ciò rappresenterebbe un cambiamento radicale e persistente nelle norme sul posto di lavoro relative al lavoro a distanza”.

adv

Jared Spataro, capo di Microsoft 365, ha detto la stessa cosa dopo i lockdown iniziali della pandemia negli Stati Uniti: “È chiaro che ci sarà una nuova normalità e che questa ci richiederà di continuare a utilizzare questi nuovi strumenti per molto tempo”. La posta in gioco è così alta che la guerra è diventata sempre più aspra. La scorsa estate, Slack ha intentato una causa anti-trust contro Microsoft presso la Commissione Europea, sostenendo che Microsoft stava usando il dominio della sua suite Office per “schiacciare” illegalmente Slack.

“Microsoft sta tornando al comportamento passato”, ha affermato David Schellhase, consigliere generale di Slack. “Ha creato un prodotto debole e imitativo e lo ha legato al loro prodotto Office dominante, installandolo forzatamente e bloccandone la rimozione, una copia carbone del loro comportamento illegale durante le guerre dei browser. Slack chiede alla Commissione Europea di agire rapidamente per garantire che Microsoft non possa continuare a sfruttare illegalmente il suo potere da un mercato all’altro raggruppando o abbinando prodotti”.

Ma chiedere alla Commissione Europea di “agire rapidamente” è un po’ come combattere contro i mulini a vento. Slack lo sa. E vede Teams assorbire una quota di mercato crescente. Slack ha recentemente affermato di avere poco più di 10 milioni di utenti giornalieri, mentre Teams, disponibile senza costi aggiuntivi per gli abbonati a Office 365, ha 115 milioni di utenti attivi al giorno, con un’adozione alle stelle durante la pandemia e il lockdown che ne è seguito. La crescita di Slack quest’anno è stata percepita come poco brillante in confronto.

A peggiorare le cose è il fatto che Slack deve ancora realizzare un profitto, mentre Microsoft è immensamente redditizia, con un patrimonio netto di 1 trilione di dollari e 137 miliardi di dollari in contanti. Così Slack ha cercato un salvatore e ne ha trovato uno in Salesforce, che all’inizio di dicembre ha accettato di acquistare la società per 27,7 miliardi di dollari.

Salesforce è un pezzo grosso. Naturalmente non ai livelli di Microsoft, ma ha un valore di 220 miliardi di dollari e domina il mercato CRM, il che gli consente di entrare nelle aziende più grandi e di maggior successo del mondo. Daniel Newman, principale analista di Futurum Research, ritiene che l’azienda abbia una possibilità di battere Microsoft in questo mercato. “Hai un prodotto come Slack che la gente ama, ma che non è stato commercializzato bene. Salesforce e Benioff possono dargli una crescita più rapida ed estrarre il potenziale non sfruttato”.

Microsoft, tuttavia, potrebbe avere l’arma di cui ha bisogno per battere Salesforce nel software di collaborazione: Windows 10. L’azienda afferma di avere oltre 1 miliardo di utenti Windows attivi. E se Microsoft includesse una versione iniziale gratuita di Teams in Windows, con una licenza per un numero limitato di persone? Potrebbero quindi vendere agli utenti versioni a pagamento di Teams o versioni a pagamento di Office 365 che include Teams. In questo caso sarebbe difficile per Salesforce competere contro tali offerte.

Si potrebbe pensare che Satya Nadella non lo farebbe per paura di incappare nell’antitrust, ma questo tipo di comportamento aggressivo è incorporato nel DNA di Microsoft. Satya Nadella potrebbe non essere lo squalo come gli ex CEO Bill Gates e Steve Ballmer, ma è un tipo decisamente tosto quando l’occasione lo richiede.

Ecco cosa ha detto di recente a Bloomberg sulla causa antitrust per Slack: “Slack sarebbe esistito anche se non fosse stato per l’accesso gratuito che avevano, ad esempio, sulla piattaforma Windows? Non dovevano chiamare Microsoft. Non dovevano passare attraverso nessuno dei nostri app store. Non avevano bisogno del nostro permesso rispetto a nessuna delle altre piattaforme su cui sono disponibili”. Alla fine non vi è alcuna garanzia che Microsoft includerà Teams in Windows. Ma non mi sorprenderebbe se la società lo facesse. E non mi sorprenderebbe nemmeno se la cosa funzionasse.