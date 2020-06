Come passare a un workspace digitale per lo smart working

Questo white paper presenta 5 passi per abilitare un digital workspace che consenta ai dipendenti di rimanere produttivi in qualsiasi situazione, con ogni dispositivo e rete di accesso, garantendo sicurezza e compliance.

