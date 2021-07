Mentre le aziende puntano a tornare in ufficio, molte si stanno accontentando di un approccio misto al lavoro da remoto e in ufficio. Per coloro che non prevedono di tornare in ufficio, la sfida più importante consiste nel ricreare interazioni fortuite e ad-hoc, l’equivalente digitale di un tocco sulla spalla di un collega o di una chiacchierata. Con il lancio di Huddles (di cui si è parlato per la prima volta lo scorso ottobre), Slack spera di arricchire la propria piattaforma di collaborazione con meeting virtuali che ricordano l’approccio di Clubhouse, Discord e altri strumenti basati sulla voce.

“Huddles, disponibile per tutti i team Slack a pagamento a partire da oggi, offre un approccio più casual e informale alle riunioni che nelle app video tende a mancare”, ha affermato il CEO di Slack Stewart Butterfield. “Proprio come l’e-mail non è un ottimo mezzo su cui basare tutte le vostre comunicazioni interne, non lo sono nemmeno i formati che abbiamo per le riunioni (blocchi di 30 minuti, tutti chiusi nella sala conferenze o uno schermo di piccoli rettangoli e feed video dei volti delle persone). Ciò significa passare da un mondo in cui le riunioni devono essere strutturate, a un mondo dove possono essere più spontanee e con conversazioni più naturali”.

Gli utenti di Slack possono avviare una riunione audio con i colleghi nelle conversazioni sui canali o con messaggi diretti facendo clic sull’icona delle “cuffie” nella barra laterale di sinistra. Una volta avviato il tutto, i partecipanti possono condividere il proprio schermo per discutere, ad esempio, di un documento condiviso. È anche possibile avviare una chat room audio con partecipanti esterni.

“Huddles fornisce funzionalità simili a Clubhouse all’interno delle chat room e consente di competere meglio con alternative come Discord” ha affermato Irwin Lazar, presidente e principale analista presso la società di ricerca e consulenza Metrigy. Tuttavia, Lazar prevede che Huddles sarà una funzionalità di nicchia, “poiché la maggior parte dei clienti Slack ha già un’app per riunioni integrata in Slack come Google Meet o Zoom, ad esempio. Slack dovrà spiegare bene ai suoi clienti quando ha senso utilizzare Huddles rispetto ad altre app per riunioni”.

Tanti big tecnologici, per lo più orientati a un’utenza consumer, hanno cercato di replicare il modello di Clubhouse, inclusi Facebook, Twitter e LinkedIn. Anche start-up focalizzate sulla collaborazione come Tandem forniscono funzionalità di “stanze” audio mirate specificamente all’uso sul posto di lavoro.

Videomessaggi asincroni

Slack ha anche annunciato nuove funzionalità per creare e condividere registrazioni vocali, video e schermate. Ciò significa, ad esempio, che i colleghi che operano in fusi orari diversi possono condividere idee e comunicare più facilmente in un momento conveniente per tutti. I video registrati offriranno sottotitoli in tempo reale, oltre a creare automaticamente trascrizioni di testo ricercabili.

La funzione di registrazione dei messaggi sarà disponibile per gli utenti a pagamento nei prossimi mesi. Infine, Slack ha offerto un aggiornamento sull’integrazione della tecnologia che l’azienda ha acquisito lo scorso anno con l’acquisto della startup Rimeto. Una nuova funzionalità del prodotto, Atlas, sarà disponibile per i clienti con i piani di pagamento Slack Business+ ed Enterprise Grid.

Atlas è attualmente disponibile per i clienti negli Stati Uniti e in Canada prima di un lancio più ampio atteso a breve; fornirà l’accesso a profili dei dipendenti più dettagliati, inclusi organigrammi aziendali e altro ancora. “Mi piace molto l’idea che Atlas porti una maggiore conoscenza dei dipendenti in Slack, consentendo alle persone di conoscersi e di trovare persone appropriate nelle loro organizzazioni”, ha affermato Lazar, paragonando la mossa di Slack all’acquisizione di Accompany da parte di Cisco (una “piattaforma di intelligence relazionale” ) nel 2018 e l’integrazione di LinkedIn da parte di Microsoft nella sua app di collaborazione Teams.