Capostipite dei software per riunioni Web, Webex (precedentemente WebEx) esiste addirittura dal 1995. WebEx Communications è stata acquisita da Cisco nel 2007 e il suo software di videoconferenza è stato successivamente rinominato Cisco Webex Meetings. Cisco ora offre altri prodotti a marchio Webex come Webex Events e Webex Contact Center, ma quando le persone dicono “Webex”, in genere intendono Webex Meetings.

Piani e prezzi

Gratuito: fino a 100 partecipanti per chiamata; limite di chiamata di 50 minuti

Starter: 12,85 euro host/mese; fino a 100 partecipanti per chiamata

Business: 25,65 euro host/mese; fino a 200 partecipanti per chiamata

Enterprise: prezzi personalizzati; numero personalizzabile di partecipanti per chiamata

(Vedi piani e dettagli sui prezzi)

Esperienza utente

Quando abbiamo testato Cisco Webex l’anno scorso, organizzare una riunione era estremamente semplice. Nella pagina del vostro profilo utente, selezionate Pianifica, quindi inserite il titolo, la data e l’ora della riunione, oltre agli indirizzi e-mail dei partecipanti. Webex genera automaticamente un ID per la riunione e una password e invia un invito che include un numero di accesso per i partecipanti che si uniscono telefonicamente dal Regno Unito (dove risiedo), oltre a un collegamento a numeri di accesso internazionali per circa 50 paesi.

Pensavo che il tutto sarebbe funzionato così anche un anno dopo, ma sfortunatamente, facendo clic su Pianifica, questa volta è apparso questo messaggio di errore:

Ho così dovuto creare un invito separato in Outlook, invitare i partecipanti alla riunione e fornire un collegamento alla mia sala riunioni personale (ho utilizzato la versione gratuita di Webex per i test). Anche se questa soluzione alternativa ha funzionato e siamo stati tutti in grado di partecipare con successo alla riunione, ha complicato eccessivamente quello che in precedenza era stato un processo molto più semplice e immediato.

Le interfacce delle applicazioni Web, Windows e Mac sono relativamente standard. Potete scegliere di visualizzare tutti i partecipanti alla riunione contemporaneamente o fare in modo che la piattaforma passi tra gli speaker più recenti per aiutarvi a tenere traccia di chi sta parlando. Nella parte inferiore dello schermo ci sono le icone per abilitare e disabilitare il microfono e la fotocamera, per condividere lo schermo e per aprire i riquadri della chat e dell’elenco dei partecipanti: gli ultimi due appaiono sul lato destro dello schermo quando selezionati.

Come previsto, l’interfaccia mobile è più limitata; gli utenti che si sono uniti alla chiamata tramite smartphone anziché tramite computer hanno affermato di poter vedere solo fino a quattro persone alla volta sullo schermo: una critica mossa alla maggior parte delle piattaforme che abbiamo testato. Un collega che si è unito alla chiamata Webex tramite il suo iPhone ha riscontrato un problema con la funzione del gruppo di lavoro. Invece di entrare nella stanza assegnata, la sua app mobile si è bloccata ed è stata costretta a interrompere la chiamata e non è stata in grado di unirsi alla riunione.

Inoltre, un collega che accedeva alla riunione tramite un browser Web non è stato in grado di vedere i feed delle telecamere degli altri partecipanti o di ascoltare ciò che stavano dicendo. I loro nomi erano ancora visibili nell’angolo dei riquadri video e continuavano a illuminarsi per indicare chi stava parlando, ma il collega è stato costretto ad andarsene e rientrare nella riunione per riavere audio e video.

Le feature di chat che abbiamo testato hanno funzionato come previsto. La finestra di chat consente di inviare messaggi all’intero gruppo o in privato a un individuo nella riunione, mentre la funzionalità della lavagna è disponibile per i partecipanti sia sull’app desktop che mobile di Cisco Webex.

Gli utenti possono anche esprimere i propri sentimenti attraverso una varietà di emoticon: icone tra cui battere le mani, un pollice in alto e un cuore appariranno nell’angolo in basso a sinistra del video di un utente quando selezionato. Altre nuove funzionalità disponibili nei piani a pagamento includono l’eliminazione del rumore di fondo, la trascrizione e la traduzione in tempo reale e layout delle riunioni personalizzabili che vanno oltre la visualizzazione dello speaker e della galleria.

Cisco Webex ha trascorso molto tempo nell’ultimo anno a migliorare la piattaforma nel tentativo di “offrire un’esperienza Webex 10 volte migliore delle interazioni di persona”, come si legge in un annuncio dell’azienda. Sebbene sia comprensibile che la versione gratuita abbia dei limiti in termini di funzionalità, sono rimasta delusa nel vedere che i sottotitoli e le capacità di traduzione live lanciate di recente non erano disponibili durante la nostra chiamata. Cisco ha parlato molto dell’importanza dell’accessibilità e non credo che ciò dovrebbe avere un prezzo.

La registrazione della riunione fornisce una riproduzione audio e visiva completa che può essere scaricata e condivisa. Quando si guarda la registrazione, sono disponibili anche una registrazione del registro della chat e un elenco dei partecipanti alla riunione.

Qualità audio e video

Sia il video, sia l’audio sono stati per lo più chiari e definiti per tutta la durata della chiamata. Non siamo riusciti a sentire un collega all’inizio della chiamata, ma questo è stato risolto in modo relativamente rapido quando ha regolato le impostazioni del suo sistema.

C’è stato un evidente degrado nella qualità dei feed video di alcuni partecipanti quando il loro numero è aumentato e alcune persone hanno riscontrato un leggero ritardo quando la chiamata è passata a un partecipante diverso; tuttavia, non è stato nulla di drammatico.

Sfortunatamente, un collega che ha partecipato alla riunione tramite l’app sul suo telefono Android ha riscontrato alcuni problemi audio significativi. Nonostante tutti gli indicatori in chiamata mostrassero che non era disattivato, non siamo riusciti a sentirlo per l’intera chiamata. Non è chiaro se questo problema sia stato causato da un errore hardware o software, ma quel partecipante non ha riscontrato problemi simili con nessuno degli altri prodotti che abbiamo testato.

Considerazioni sulla gestione

Cisco offre un piano gratuito e tre diversi piani a pagamento per Webex Meetings, con ogni livello che supporta più organizzatori e partecipanti della riunione. La piattaforma era all’avanguardia lo scorso anno, essendo l’unica nella nostra recensione precedente a offrire la crittografia end-to-end. Sebbene questa non sia più un’offerta unica di Cisco, dimostra che la piattaforma ha da tempo posto la sicurezza in prima linea nel suo sviluppo.

Ad esempio, Webex blocca automaticamente le sale riunioni virtuali all’avvio di una riunione. Fornisce inoltre agli host la possibilità di controllare gli utenti prima che accedano a una riunione, impedendo a personale non autorizzato di partecipare a una chiamata di cui non dovrebbe far parte.

Per impostazione predefinita, il servizio utilizza un modello di sicurezza multilivello certificato ISO, come descritto nel white paper sulla sicurezza Webex 2021. La crittografia end-to-end è disponibile per gli utenti di tutti i piani, ma gli amministratori con account a pagamento devono abilitarla. Da notare che quando la crittografia E2E è abilitata, funzioni quali registrazioni di rete, gruppi di lavoro e la possibilità di accedere prima dell’host sono disabilitate, e l’app Web e gli endpoint video non sono supportati.

Attualmente, i piani a pagamento offerti da Cisco Webex sono tra i più ricchi di funzionalità disponibili, con oltre 400 nuove funzionalità aggiunte solo negli ultimi nove mesi. Sebbene Webex abbia funzionato abbastanza bene nella nostra prova, se state cercando una piattaforma in grado di ospitare riunioni sia grandi che piccole, vale la pena tenere a mente il calo della qualità video che abbiamo riscontrato con l’aumento dei partecipanti.

Tirando le somme

Pro: offre crittografia end-to-end; tanti strumenti in riunione per partecipanti e host

offre crittografia end-to-end; tanti strumenti in riunione per partecipanti e host Contro: Non eccezionale per riunioni di grandi dimensioni; al piano gratuito mancano alcune funzionalità offerte da altre piattaforme

Cisco Webex ha superato i suoi concorrenti lo scorso anno offrendo la crittografia E2E e l’azienda continua a fare della sicurezza una priorità per i suoi utenti. La qualità audio e video è generalmente buona, anche se non consiglierei questa piattaforma se avete bisogno di ospitare regolarmente chiamate con un gran numero di persone.

I problemi audio riscontrati dal nostro collega che utilizzava l’app Android erano sicuramente un problema; tuttavia, un altro collega che ha partecipato alla riunione tramite l’app per iPhone ha detto che Webex offriva alcune migliori opzioni di personalizzazione rispetto alle altre piattaforme che abbiamo testato.

Cisco ha chiaramente lavorato duramente nell’ultimo anno per rendere Webex leader nello spazio di videoconferenza, in particolare con i suoi piani a pagamento. Sebbene l’opzione gratuita che abbiamo testato ci abbia permesso di effettuare una riunione senza particolari problemi, non sembra così raffinata come quella di alcuni degli altri servizi gratuiti che abbiamo provato.