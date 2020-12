Cisco, 50 nuove funzioni per Webex: c’è anche il Contact Center

Cisco ha presentato oltre 50 innovazioni per Webex, la sua piattaforma di collaborazione, principalmente in tre aree: collaborazione continua, esperienze di lavoro ibride, e customer experience intelligenti.

“Sono annunci straordinari, che testimoniano l’accelerazione di Cisco nel voler abilitare la collaborazione nel senso più ampio”, ha spiegato in una conferenza stampa Agostino Santoni, AD di Cisco Italia -: l’obiettivo è promuovere un futuro inclusivo, e le tecnologie di collaborazione ricoprono un ruolo importantissimo, creando coesione e permettendo a chiunque di partecipare all’economia globale, facilitando l’accesso al lavoro e all’istruzione”.

“I denominatori comuni di tutte le piattaforme di Cisco sono semplicità, programmabilità, apertura e sicurezza intrinseca, e queste novità di Webex evidenziano tutte queste caratteristiche, in particolare l’apertura che è uno straordinario differenziatore nelle soluzioni di collaborazione: le tecnologie acquisite e quelle dei partner si integrano con grande facilità in Webex, sempre garantendo i nostri livelli di sicurezza. Vedrete nelle nuove feature quanto è stato fatto in termini di ricerca e sviluppo interna: creare esperienze 10 volte migliori dei meeting in presenza è un’ambizione straordinaria”, ha aggiunto Santoni.

“Il centro dell’organizzazione del lavoro non è più l’ufficio ma la rete – ha spiegato Michele Dalmazzoni, Collaboration & Industry Digitization Leader, Cisco Emear South. “Il senso di questi sviluppi di Webex è supportare le modalità di lavoro ibrido, in cui il digitale si integra con gli spazi fisici, come sale riunioni ma anche linee di produzione o laboratori di ricerca e sviluppo, proponendosi non come alternativa ma come estensione dell’esperienza fisica”.

Tra le 50 nuove funzionalità di Webex, Cisco stessa in un comunicato ha selezionato le più significative. Tra quelle già disponibili da oggi ci sono:

– Cancellazione dei rumori di fondo e migliore qualità della voce: derivante dall’acquisizione BabbleLabs.

– Trascrizioni e sottotitoli: le trascrizioni possono essere recuperate facilmente, in modo che se un membro del team non ha partecipato alla riunione, può mettersi rapidamente in pari.

– Evidenze e action item: Webex Assistant creerà una lista delle cose salienti e delle cose da fare a seguito di un comando verbale dell’organizzatore della riunione.

– Layout dello schermo migliorato.

– Webex Huddle: permette di riunire le persone di un team e dare vita a riunioni spontanee con un semplice click. Non è richiesta nessuna pianificazione.

Disponibili a breve

– “Cattura” di gesti e reazioni: l’AI integrata nel sistema è in grado di leggere per esempio il movimento del “pollice in su” e trasformarlo in un’icona che apparirà sullo schermo, in modo che tutti possano vederlo.

– Condivisione immersiva: sarà possibile apparire parlando sullo sfondo di una presentazione, un video o un’applicazione, come avviene per esempio per le previsioni del tempo in TV.

– Traduzione in tempo reale: da febbraio sarà possibile avere una trascrizione in tempo reale dello speaker in 10 diverse lingue. Ogni partecipante potrà scegliere la lingua preferita senza impatto sugli altri. Lingue disponibili (per ora): inglese, spagnolo, francese, tedesco, mandarino, portoghese, arabo, russo, olandese e giapponese. L’italiano dovrebbe essere disponibile a marzo.

– Salva e condividi: i documenti condivisi e la registrazione della riunione vengono immediatamente salvati nella app personale Webex.

– Fino a 25.000 partecipanti per Webex Events, e utilizzando il nuovo live streaming nativo di Webex Events, che sarà disponibile entro dicembre, i partecipanti potranno essere fino a 100mila.

– Meeting template: nella modalità “tavola rotonda” si possono stabilire limiti di tempo alle riunioni, affinchè tutti possano rispettare la loro agenda.

Messaggistica

– L’AI di Webex studiando le abitudini dell’utente individua i progetti, gli spazi e le persone più importanti per il suo lavoro e le mette in cima alla lista.

– Nessun messaggio perso: puoi evidenziare manualmente i messaggi e le attività più importanti con nuove funzionalità di message pinning e “segna come da leggere”.

– Nessuna riunione persa: a Febbraio, Webex condividerà automaticamente la registrazione delle riunioni all’interno degli spazi personali o di gruppo scelti dall’utente.

Telefonia (Webex Calling)

“Webex non è più solo una piattaforma per per fare meeting: può fare anche la telefonia tradizionale, grazie alla piattaforma cloud Webex Calling, tramite veri e propri telefoni e anche app”, ha sottolineato Dalmazzoni. Ecco alcune novità:

– Risposta vocale interattiva e video in pausa: i menu video semplificano l’instradamento delle chiamate e la funzione video in pausa permette esperienze ancora più coinvolgenti.

– Possibilità di trasformare facilmente una chiamata in un meeting Webex, con la stessa esperienza utente, incluse funzionalità AI, trascrizione, note e action item, registrazioni

Nuovi piani tariffari forniti direttamente da Cisco saranno disponibili da metà dicembre negli Stati Uniti; dal primo trimestre 2021 in Canada e, nel corso dell’anno, in molti altri Paesi nel mondo

Analytics (People Insights)

People Insights, presentato l’anno scorso, oggi viene ulteriormente ampliato con un nuovo insieme di funzionalità, e potenziato da Webex Graph.

Per il singolo utente, People Insights può fornire trend interessanti: quando iniziano e finiscono normalmente le giornate e quante ore di incontri ha mediamente e molto altro. Per i team di lavoro, la visualizzazione delle modalità di interazione del team in Webex permette di verificare che i collaboratori stiano avendo una corretta comunicazione e le giuste interazioni per essere efficaci. Lo strumento può inoltre fornire suggerimenti per avere migliori strategie di inclusione nel team.

Webex Contact Center

Il nuovo Webex Contact Center può supportare da pochi a migliaia di operatori, spiega Cisco. Un’architettura per microservizi di nuova generazione consente una rapida innovazione delle funzionalità, mentre le API aperte consentono una facile personalizzazione.

I clienti beneficiano di una esperienza digitale ottimale e possono ora connettersi nel modo che preferiscono – via chat, e-mail, voce e ora anche via messaggi di testo e social.

I nuovi bot voce e chat basati su AI possono rispondere alle domande più semplici e indirizzare quelle più complesse agli agenti del contact center appropriati, con tutto il background necessario in modo da allineare l’operatore con quanto già avvenuto.

Nuovi device hardware

“Inoltre annunciamo una serie di nuovi device hardware, che collega da remoto ma anche chi è in un luogo fisico, grazie a sistemi di videoconferenza di nuova generazione potenziati dalla AI”, ha concluso Dalmazzoni. “Sono sistemi personali, e si chiamano Desk Camera, Desk Hub, Desk Mini, Desk, e Desk Pro. I primi 4 sono nuovi. Desk Camera è una webcam usb ad altissima risoluzione, che mette a disposizione tutte le funzionalità di AI di Webex. Desk Hub è per scrivanie condivise: la persona arriva, fa login, e da quel momento il device diventa la sua scrivania. Mini arriverà prossimamente, mentre Desk ha dimensioni inferiori rispetto a Pro, ma comunque è una piattaforma all-in-one”.