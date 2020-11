Asana aggiunge nuove integrazioni per aiutare a connettere i team distribuiti

La piattaforma di gestione del lavoro Asana ha aggiunto nuove ed estese integrazioni per Microsoft Teams, Zoom e Slack e ha potenziato le capacità di amministrazione sulla sua piattaforma, con lo scopo di aiutare i clienti aziendali a distribuire e gestire in modo più efficace il proprio software su larga scala.

Gli aggiornamenti arrivano dopo che una ricerca di Asana all’inizio di quest’anno ha rilevato che, in media, i dipendenti cambiano tra 10 app 25 volte al giorno, portando a comunicazioni perse, ridotta efficienza e duplicazione del lavoro.

Espansione dell’ecosistema delle app

Asana fornisce già ai clienti più di 200 integrazioni; le ultime sono progettate per collegare ulteriormente le piattaforme. Asana per Microsoft Teams consente ai clienti di creare attività direttamente all’interno di Teams, mentre l’integrazione Slack aggiornata garantisce che i team possano condividere obiettivi e progetti nei canali Slack, creare e assegnare attività dai messaggi Slack e aggiunge il supporto per i clienti Slack Enterprise Grid, piano a pagamento progettato per le grandi aziende o quelle in settori altamente regolamentati.

Un’altra nuova integrazione, Zoom per Asana, consente ai clienti di allegare le trascrizioni delle chiamate Zoom alle attività di Asana per una rapida consultazione o per fornire ai compagni di squadra ulteriore contesto. I clienti di Zoom possono anche iscriversi e ricevere notifiche dai progetti Asana direttamente all’interno dei canali di chat Zoom.

“Quello che stiamo cercando di fare è ridurre l’attrito che si crea nel dover passare avanti e indietro tra le applicazioni principali che utilizzate quando lavorate in remoto” ha dichiarato Alex Hood, Chief Product Officer di Asana.

Wayne Kurtzman, direttore della ricerca per il canale Social and Collaboration di IDC, ha affermato che le ultime mosse di Asana saranno un vantaggio per gli utenti. “Questo è solo l’inizio di come questa strategia produrrà vantaggi per i clienti”, ha affermato Kurtzman. “Coloro che non hanno utilizzato un approccio a una piattaforma fortemente integrata fino ad ora potrebbero non apprezzare tutti i vantaggi, soprattutto perché i processi e il flusso di lavoro vengono reinventati digitalmente”.

Asana ha anche semplificato la protezione e la gestione dei dati per gli amministratori IT, che ora possono visualizzare, bloccare e accettare quali app di terze parti si integrano con la piattaforma e controllare se gli utenti possono allegare file alle attività. Anche i dati in Asana sono crittografati, sia in transito che a riposo, per tutti gli utenti e i clienti possono ora interrompere le sessioni utente in caso di smarrimento o furto di un dispositivo.

Ridurre il “lavoro sul lavoro”

Una recente ricerca di Asana e McKinsey ha dimostrato che i dipendenti trascorrono fino al 60% del loro tempo gestendo compiti diversi dal lavoro effettivo per cui sono stati assunti. Hood ha affermato che i dipendenti sono al massimo della produttività quando sono impegnati nel flusso di lavoro, ma troppo spesso vengono interrotti dalle notifiche di varie app. Questo problema è stato aggravato quest’anno dalla pandemia, che ha costretto i lavoratori a lasciare l’ufficio e a partecipare a riunioni virtuali.

La pandemia, ha detto Kurtzman, ha anche costretto le aziende a ridefinire ciò che costituisce un knowledge worker. “Gli early adopter hanno riconosciuto che si tratta di qualsiasi utente connesso, ma dopo la pandemia c’è stata un’espansione di utenti connessi che utilizzano un numero significativo di app in un giorno. L’integrazione dello stack dell’applicazione semplifica le attività del lavoratore e fornisce un nuovo e ricco set di dati che il lavoratore, il team e l’azienda possono utilizzare per ottenere risultati più positivi”.

Per Hood le nuove integrazioni sono progettate proprio per affrontare queste esigenze. “Anche se il volume delle videoconferenze potrà diminuire quando torneremo in ufficio, le persone continueranno a utilizzare Asana come livello di coordinamento anche se siedono l’una accanto all’altra, perché così possono monitorare la responsabilità reciproca in un modo che non sarebbe possibile in una conversazione o in una riunione”.