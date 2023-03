Fin dalla sua nascita nel 2017, la visione di Microsoft per Teams è sempre stata quella di riunire tutti gli strumenti di comunicazione e collaborazione in un unico luogo, dalle chat alle riunioni, dalle app ai file, permettendo l’integrazione di numerose novità da parte di ISV terze parti, sviluppatori aziendali e system integrators, che hanno portato alla creazione di oltre 1.900 applicazioni nello store e di oltre 100.000 applicazioni personalizzate integrate con la piattaforma Teams.

Dopo aver ascoltato i feedback degli utenti, Microsoft ha provveduto a un completo rinnovamento di Teams. La nuova app si basa su velocità, flessibilità e intelligenza, promettendo prestazioni fino a due volte più veloci e utilizzando il 50% di memoria in meno, per consentire di risparmiare tempo e collaborare in modo più efficiente. Questi miglioramenti costituiscono anche la base per le nuove esperienze basate su intelligenza artificiale come Copilot per Microsoft Teams, annunciato all’inizio di questo mese.

Ecco le principali novità del nuovo Teams, la cui disponibilità generale è prevista per la fine dell’anno; i clienti commerciali che utilizzano Windows potranno invece accedere all’anteprima pubblica già a partire da oggi.

Più veloce . L’obiettivo principale del nuovo Teams è la velocità, per renderlo due volte più veloce utilizzando la metà delle risorse di sistema. Per raggiungere questo obiettivo, Microsoft ha fatto un investimento fondamentale per revisionare la piattaforma e ottimizzare l’architettura dei dati, della rete, della chat e del video per ottenere velocità e prestazioni. Microsoft ha collaborato con la società di benchmarking indipendente GigaOm per quantificare alcuni dei benefici in termini di prestazioni, dimostrando nei test che l’avvio dell’app e la partecipazione alle riunioni sono già due volte più veloci e il consumo di memoria è diminuito della metà.

Più semplice. Microsoft è sempre alla ricerca di nuove modalità per offrire agli utenti un'esperienza più semplice ma ricca di funzionalità, sempre più ampia e diversificata e, per questo motivo, ha introdotto miglioramenti all'esperienza principale di Teams, che renderanno più facile tenere sotto controllo le notifiche, cercare informazioni, gestire i messaggi e organizzare i canali, il tutto con pochi clic.