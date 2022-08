I progetti open source riguardano la creatività e la collaborazione e questo processo trova la sua massima espressione quando il progetto stesso supporta il lavoro di squadra. Lavorare insieme per creare software per lavorare insieme potrebbe suonare come una cosa molto “meta”, ma i risultati sono decisamente tangibili. Ecco otto progetti open source che possono aiutare a rafforzare la collaborazione del vostro team, sia che stiate lavorando in un team distribuito, dal vostro ufficio a casa o in uno dei nuovi luoghi di lavoro ibridi.

La pandemia di COVID-19 potrebbe essere finita, ma il lavoro a distanza e le videochiamate sono ormai una parte permanente del nostro mondo. Jitsi è un progetto open source che fornisce sia il codice lato browser, sia il bridge lato server, in modo da ospitare le vostre chiamate senza fare affidamento su Zoom o Google Meet. Potete eseguire tutto sul vostro hardware o supportare il progetto iscrivendovi al servizio Jitsi.

La maggior parte dei team ha bisogno di un modo per discutere il proprio lavoro in tempo reale e in modo asincrono; in questo caso Zulip potrebbe essere la piattaforma di messaggistica che stavate cercando. Come alternativa open source a Slack, Zulip consente di controllare il codice. Dispone inoltre di app personalizzate per tutte le principali piattaforme mobile e desktop.

Mattermost è un altro strumento di messaggistica self-hosted che supporta la messaggistica di gruppo, ma in questo caso è progettato appositamente per lo sviluppo di software. Il progetto vanta una comunità vivace, che ha creato un buon server per la gestione sicura del flusso dei messaggi. Ciò che distingue davvero Mattermost è la sua raccolta di playbook di sviluppo software con funzionalità speciali come liste di controllo e retrospettive di codifica. Mattermost è disponibile anche come applicazione web e strumento mobile.

I progetti che necessitano di uno spazio condiviso possono rivolgersi a Cyn.in, che cerca di duplicare l’accesso condiviso che potreste sperimentare in un laboratorio di progetto IRL o “stanza della guerra”. L’edizione della community offre funzionalità di condivisione dei dati come wiki e repository di file collaborativi. Dispone inoltre di strumenti di monitoraggio avanzati che impediscono ai colleghi di intralciarsi a vicenda bloccando i contenuti e monitorando l’accesso. Funzionalità aggiuntive come la votazione e la ricerca completano un sistema completo che può rendere uno spazio ufficio virtuale ancora migliore di uno fisico.

La gestione dei team è l’essenza di Kolab, strumento che tiene traccia dei progetti e dei singoli membri del team mentre tutti lavorano verso l’obiettivo. Kolab include anche funzionalità di team blogging, la documentazione del progetto e le discussioni di gruppo.

Il team di NextCloud ha raccolto alcuni dei migliori progetti open source per supportare la collaborazione di gruppo con e-mail, chat e calendario. Quindi, li hanno impacchettati in una distribuzione stabile che chiunque può installare a casa o in ufficio. Ora potete scegliere le migliori applicazioni per gestire un ufficio o una famiglia, controllando anche il back-end.

La creazione di documenti, presentazioni o fogli di calcolo è la linfa vitale di molte attività d’ufficio. Group Office è una piattaforma groupware che supporta queste attività di base e molte altre importanti attività di gestione dell’ufficio. Le funzionalità includono schede attività, fatturazione e gestione delle relazioni con i clienti. Le funzioni base sono supportate nell’edizione community, ma l’azienda offre anche servizi più professionali e sviluppo personalizzato.

Gli sviluppatori hanno familiarità con l’utilizzo di un sistema di controllo della versione come Git per tenere traccia del codice e registrare le modifiche alla sua versione. GitLab è un’alternativa a GitHub che semplifica la collaborazione e la gestione del codice da un browser. È particolarmente adatto per devops e include funzionalità per la gestione della sicurezza e della conformità in una pipeline devops. La versione hosted è disponibile a pagamento e c’è un’edizione community per eseguirla localmente.