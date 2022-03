Cisco: le riunioni Webex potrebbero presto svolgersi in auto

Con il supporto di AirPlay, gli utenti di Webex potranno connettersi in modalità wireless con iPhone, iPad e Mac per condividere contenuti o eseguire il mirroring dei loro schermi durante una riunione con i colleghi, anche mentre guidano un'auto.

Nei giorni scorsi Cisco ha presentato un piano per integrare la sua app di videoconferenza Webex con i sistemi di infotainment dei veicoli Ford e ApplePlay, consentendo di fatto una sorta di “videoconferenza al volante”. La mossa rappresenta una chiara volontà di Cisco nel soddisfare il mercato dei prosumer e le esigenze della forza lavoro ibrida, il che significa poter lavorare da qualsiasi luogo, anche dalla vostra auto.

L’app di videoconferenza Webex funzionerà anche su smartphone, tablet e dispositivi Apple e su device come gli smartphone Webex 840 e 860 di Cisco. All’inizio di questo mese, Ford ha annunciato due nuove linee di veicoli elettrici: la Ford Blue e la Ford Model, entrambe dotate di un sistema di infotainment con un’enorme display da 15,5” denominato SYNC 4A. La gamma Ford Blue include anche il nuovo camion F-150 Lightning.

Ford vede l’F-150 Lightning e altri veicoli elettrici come “spazi per uffici di nuova generazione per il lavoro ibrido”, come li ha definiti Darren Palmer, vicepresidente di Ford Electric Vehicle Programs. “Presto ci sarà un’app Webex nativa direttamente nella schermata del sistema SYNC 4A per un’esperienza collaborativa senza interruzioni”, ha scritto Palmer. “Non vediamo perché le persone non dovrebbero utilizzare i loro veicoli come un ufficio per poter collaborare insieme”.

Webex integrato nei sistemi di infotainment dei veicoli elettrici (EV) non solo creerà un luogo per effettuare una chiamata o partecipare a una riunione, ma renderà “i veicoli elettrici il posto migliore per tenere una riunione”, ha affermato Palmer. “I veicoli spesso hanno sistemi audio eccellenti, oltre a ottimi microfoni e a display sufficientemente ampi”.

Cisco ha anche sottolineato la sua integrazione con AirPlay, la tecnologia wireless proprietaria di Apple che trasmette contenuti in streaming tra dispositivi compatibili che condividono una rete, come un iPhone che trasmette musica in streaming agli speaker di casa o del veicolo.

Come misura di sicurezza, Cisco ha affermato che gli amministratori IT possono richiedere un PIN durante la configurazione iniziale di AirPlay, oppure ogni volta che qualcuno tenta di connettersi a un dispositivo Webex tramite AirPlay.

Il supporto AirPlay di Cisco consentirà agli utenti di iPhone, iPad e Mac di condividere in modalità wireless la schermata della riunione Webex su un dispositivo Webex della serie Room, Desk e Board. WebEx su AirPlay e altri dispositivi mobili supportati dovrebbe essere disponibile a livello globale a partire da giugno.

“Integrando AirPlay sui dispositivi Webex, offriamo la flessibilità che i lavoratori di oggi desiderano e necessitano”, ha scritto Jeetu Patel, direttore generale di Cisco per la sicurezza e la collaborazione. “Ora le persone possono collaborare, condividere e godersi i propri contenuti facilmente, al lavoro e a casa, con i dispositivi che amano e utilizzano ogni giorno. Sono finiti i giorni in cui armeggiare con i cavi o preoccuparsi delle connessioni”.

Cisco ha inoltre annunciato Cloud Calling, consentendo così agli utenti di chiamare i colleghi di lavoro per nome o interno direttamente da un dispositivo Webex Desk Pro. La società ha anche affermato che l’utilizzo dell’app Webex ha raggiunto un record di 6 milioni di utenti.

Le nuove integrazioni rappresentano il tentativo di Cisco di espandere l’uso e la disponibilità di Webex e delle sue capacità di comunicazione in generale. In questo momento, Webex è praticamente solo uno strumento per utenti aziendali, con pochissima o nessuna rilevanza a livello consumer.

Cisco vorrebbe quindi ampliare la sua piattaforma per includere anche gli utenti prosumer, ma sebbene Webex su smartphone e tablet sia importante, l’analista Jack Gold ha affermato di non essere convinto che molti lavoratori utilizzeranno la funzionalità remota in auto. “Chiaramente, non vogliono essere in video mentre guidano, ma partecipare a una riunione solo tramite audio è probabilmente meglio, sebbene molti guidatori si distraggano facilmente anche quando hanno una semplice conversazione telefonica”, ha affermato Gold.

A tal proposito Cisco ha pubblicato dei video su YouTube che mostrano i conducenti mentre partecipano a conferenze audio tramite Webex, per poi accedere anche all’esperienza video del meeting una volta che hanno parcheggiato l’auto. Cisco ha infine annunciato Webex Go, un nuovo sistema telefonico disponibile dal 31 marzo che si connette a qualsiasi dispositivo mobile e consente agli utenti di aggiungere Webex Calling come linea aziendale dedicata a un telefono cellulare personale per chiamate aziendali di qualità superiore e feature collaborative avanzate.