10 strumenti di videoconferenza open source per le aziende

4 Jami

In risposta alla pandemia, Jami ha deciso di trasformare il suo software di comunicazione peer-to-peer in una piattaforma di comunicazione di gruppo. La sua ultima versione, denominata “Together“, è stata lanciata nell’ottobre 2020 con l’obiettivo di consentire a grandi gruppi di collaborare e garantire la privacy e la sicurezza individuali.

Uno dei punti di forza unici di Jami è il suo impegno a operare su reti a bassa larghezza di banda, che apre la comunicazione a chi ha un limitato accesso a Internet. Le app sono disponibili per Windows, Mac OS, Linux, iOS, Android e Android TV.

In una videoconferenza gli utenti possono modificare dinamicamente il layout della conferenza, selezionare i partecipanti da evidenziare, condividere presentazioni ed eseguire lo streaming di contenuti multimediali a schermo intero. Con un clic, l’applicazione può trasformarsi in un server per conferenze, con la possibilità di creare una sala permanente o temporanea dove gli utenti invitati possono incontrarsi, vedersi e parlare tra loro in qualsiasi momento, anche se l’ospite è assente o è impegnato in un’altra chiamata. Codice e dettagli aggiuntivi sono disponibili sul sito di Jami.

Per le aziende che necessitano di un livello di controllo più elevato sugli utenti, Jami ha creato Jami Account Management Server (JAMS). Questo sfrutta l’architettura di rete distribuita, ma fornisce agli amministratori la possibilità di creare e gestire utenti e gruppi, controllare le autorizzazioni e connettersi a un server LDAP o al servizio Active Directory.