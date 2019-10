I 10 migliori servizi di condivisione file, da Amazon Drive a Tresorit

3 Citrix ShareFile

ShareFile, che Citrix ha acquisito nel 2011, crea un sito di condivisione file personalizzato per la vostra azienda, in modo da poter condividere facilmente i file con clienti, partner e colleghi. Per esempio, il vostro commercialista potrebbe utilizzare ShareFile per condividere in modo sicuro documenti fiscali. Il servizio offre molte funzionalità e strumenti interessanti per gli utenti aziendali, tra cui la gestione dei flussi di lavoro, la collaborazione sui documenti, le firme elettroniche e l’integrazione con Microsoft Outlook e Gmail.

Anche la sicurezza è solida, con impostazioni personalizzabili delle autorizzazioni. La dashboard di ShareFile semplifica l’aggiunta di nuovi utenti e il passaggio da cartelle personali a cartelle condivise. Sono disponibili app con funzionalità complete per Android, iOS e Windows.

ShareFile non offre alcun piano gratuito, ma è’ possibile provarlo gratuitamente per 30 giorni e non è richiesta la carta di credito.