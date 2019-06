Come valutare i fornitori software di Business Intelligence e Analytics

Il Value Index di Ventana Research è uno strumento per valutare il grado di maturità dei vendor di software di Business Intelligence e Analytics. Invece di classificare i prodotti secondo una rigida classificazione oggettiva, l’indice identifica una linea base di funzionalità e prestazioni e fornisce le conoscenze per valutare i fornitori e il valore che essi possono apportare alle aziende.

Sebbene la Business Intelligence sia una pratica che ha ormai trent’anni di storia, innovazioni recenti come l’integrazione di dati esterni e l’utilizzo di metodi di analytics e di machine learning per generare previsioni e pianificazione, anche espresse con linguaggio naturale, permettono di motivare e velocizzare i processi decisionali in azienda.

