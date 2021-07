Scovare abusi e inefficienze nelle note spese con report SAP per CFO, HR e Travel Manager

Come individuare abusi e inefficienze nelle spese di viaggio e trasferta attraverso report di SAP Concur e SAP Analytics Cloud già predisposti e ottimizzati per le figure del CFO, HR Manager e Travel Manager

Gli utenti di SAP Concur possono utilizzare un insieme di dashboard costruite su SAP Analytics Cloud (SAC) che forniscono visibilità semplice e completa su tutti gli aspetti delle note spese e dei costi di viaggi e trasferte del personale aziendale.

Un aiuto in più per individuare in modo immediato opportunità di ottimizzazione, inefficienze, sprechi e anche abusi in questo capitolo importante dei costi aziendali, che non riguarda solo gli agenti commerciali ma anche molti altri lavoratori, tra cui i tecnici che devono montare, manutenere e riparare macchinari, e gli operatori di molti comparti di servizi come per esempio le compagnie aeree.

In questo webinar, Francesco Contino, Senior Solution Consultant di SAP Concur, spiega tutte le caratteristiche di queste dashboard, che sono anche adattabili alla singola figura manageriale. In particolare nel webinar ne vedremo tre: la dashboard per il responsabile finanziario (CFO), quella per l’HR Manager, e quella per il Travel Manager.



