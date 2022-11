IBM Business Analytics Enterprise è un nuovo software progettato per aiutare le imprese ad abbattere i silos relativi a dati e analytics, in modo da poter prendere rapidamente decisioni basate su di essi e gestire possibili scenari inattesi. Questa nuova suite di funzionalità di business intelligence per la pianificazione, il budgeting, la reportistica, le previsioni e le dashboard ha lo scopo di fornire agli utenti una visione delle fonti dati dell’intera azienda. Oltre a IBM Planning Analytics with Watson e IBM Cognos Analytics with Watson, questa suite include anche il nuovo IBM Analytics Content Hub, che aiuta a semplificare il modo in cui gli utenti accedono e consultano gli strumenti di analisi e di pianificazione di più vendor in un’unica dashboard personalizzata.

Secondo un report di Forrester dello scorso agosto, le organizzazioni fortemente data-driven hanno una probabilità 1,6 volte maggiore di utilizzare dati, analisi e insight per creare esperienze, prodotti e servizi che le differenzino sul mercato rispetto alle altre. Tuttavia, le aziende si trovano attualmente ad affrontare un ambito operativo altamente dinamico, in cui devono gestire eventi imprevedibili come interruzioni delle supply chain, carenza di manodopera e di competenze, normative in evoluzione e molto altro. La complessità della memorizzazione dei dati in silos eterogenei può rendere il tutto più impegnativo, poiché i team aziendali devono collaborare con diversi strumenti di analisi e di business intelligence. Per diventare data-driven, le aziende possono differenziarsi creando una strategia a livello aziendale che consenta loro di riunire gli strumenti e di mettere gli insights nelle mani dei decisori.

A tal proposito, IBM Business Analytics Enterprise include anche un nuovo IBM Analytics Content Hub, progettato per consentire agli utenti di visualizzare le dashboard di pianificazione e analisi di più vendor in un’unica vista. Inoltre, il sistema è dotato di algoritmi in grado di consigliare contenuti basati sul ruolo aziendale per aiutare gli utenti a visualizzare nuovi report e dashboard da tutta l’organizzazione, con l’obiettivo finale di migliorare il processo decisionale. Man mano che un numero crescente di utenti consulta i materiali all’interno di IBM Analytics Content Hub, la soluzione analizza i modelli di utilizzo per consigliare contenuti in linea con i loro interessi specifici.

IBM Business Analytics Enterprise è progettato per aiutare a superare i silos in modo che i team giusti possano ottenere i dati giusti al momento giusto. Ad esempio, i team commerciali, HR e dedicati alle operations di un’organizzazione necessitano di accedere a dati e analisi provenienti da diversi strumenti di business intelligence e di pianificazione per le loro esigenze specifiche, come l’ottimizzazione degli obiettivi di vendita, la creazione di previsioni sulla forza lavoro o la previsione della capacità operativa. Ma quando è necessario condividere dati e report tra i vari reparti, possono sorgere delle complessità perché i team utilizzano storicamente soluzioni differenti. Questo può portare a contenuti duplicati tra le applicazioni, mettendo a rischio la coerenza e la qualità dei dati. IBM Business Analytics Enterprise punta proprio a condividere più facilmente i dati aziendali mantenendoli protetti ed evitandone la duplicazione, in modo da fornire agli utenti di tutti i reparti un unico punto di accesso per visualizzare i dati di cui hanno bisogno.

Con questo annuncio, IBM Cognos Analytics with Watson (soluzione di business intelligence alimentata dall’intelligenza artificiale) si arricchisce di nuove funzionalità di integrazione e previsioni migliorate, che consentono agli utenti di considerare più fattori e stagioni temporali nelle loro previsioni di trend. Inoltre, IBM Planning Analytics with Watson, soluzione basata sull’intelligenza artificiale per la pianificazione finanziaria e operativa, sarà disponibile as-a-Service su AWS entro fine anno.