Corporate Performance Management: Value Matrix di tecnologie e offerta

Il mercato dei software di corporate performance management (CPM) sta finalmente mostrando segni di vita. I benefici dei software di pianificazione specialistici sono ora disponibili per aziende di tutte le dimensioni e tutti i budget.

Tra i vendor di soluzioni CPM, si è scatenata quindi una gara per migliorare i prodotti in termini di usabilità, funzionalità e prestazioni per rivolgersi a un mercato sempre più ampio e con competenze finanziarie e tecnologiche di livello variabile.

Il rapporto Value Matrix Enterprise Applications di Nucleus Research (Pdf, 17 pagg.) distribuito in collaborazione con Board mostra gli avanzamenti fatti dai vendor di software per Corporate Performance Management, individuando quelli che stanno muovendosi rapidamente verso il prossimo stadio evolutivo delle soluzioni CPM.