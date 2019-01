Questo Technology Spotlight di IDC esamina i requisiti odierni delle soluzioni mirate a supportare le decisioni aziendali.

Vengono messi in evidenza i limiti di molte soluzioni tradizionali di Business Intelligence, che fanno emergere la necessità di rifocalizzarsi su funzionalità di supporto decisionale che non solo forniscano informazioni ad analisti e decision maker, ma anche permettano di valutare le conseguenze delle possibili alternative per far emergere la migliore scelta da prendere.