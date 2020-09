Boomi e Solace insieme per semplificare la modernizzazione applicativa

Boomi, azienda di Dell Technologies e provider di servizi di integrazione basata su cloud (EiPaaS), e Solace, provider di strumenti di gestione e streaming di eventi, hanno annunciato il nuovo connettore PubSub+ per Boomi.

La trasformazione digitale implica la modernizzazione delle applicazioni legacy e l’integrazione di architetture ibride affinché le organizzazioni possano operare in tempo reale e con l’agilità necessaria per creare rapidamente nuovi servizi e funzionalità. Gli sforzi per portare avanti questa trasformazione, purtroppo, sono spesso ostacolati dalla mancanza di strumenti in grado di abilitare un’integrazione event-driven, ovvero il movimento in tempo reale delle informazioni innescate dagli eventi che possono verificarsi all’interno di un’azienda distribuita e tra applicazioni ed ecosistemi IoT che attraversano diversi data center e cloud pubblici.

Il nuovo connettore PubSub+ darà ai clienti della piattaforma AtomSphere di Boomi l’accesso alle tecnologie di streaming di eventi di Solace e al portale PubSub+ Event, il principale set di strumenti per l’event management del mercato pensato per progettare, creare, scoprire, catalogare, condividere, visualizzare, proteggere e gestire tutti gli eventi aziendali.

Il connettore, disponibile nel toolkit di Boomi AtomSphere, darà agli utenti una visibilità completa e in tempo reale all’interno dei loro ambienti e renderà facile creare connessioni di flussi di dati tra le applicazioni integrate con Boomi e altri ambienti cloud, on-premise e IoT.

“L’integrazione event-driven è sempre più strategica per le aziende che desiderano abilitare nuove funzionalità in tempo reale, semplificando al contempo la propria architettura, ma nessun singolo vendor è oggi in grado di supportare questo modello in modo così rapido” ha dichiarato David Menninger, senior vice president and research director di Ventana Research. “Ecco perché è molto promettente vedere Boomi e Solace rendere sempre più profonda l’integrazione delle proprie tecnologie”.

Fino ad oggi, l’integrazione tra AtomSphere e PubSub+ era stata realizzata con connettori JMS che non supportavano tutti i casi d’uso e non offrivano ai clienti l’accesso a tutte le capacità e le prestazioni di PubSub+. A seguito della nuova partnership strategica, Solace PubSub+ è ora la piattaforma di streaming di eventi preferita per i deployment aziendali nell’ecosistema Boomi.

Una delle più grandi aziende di beni di consumo al mondo ha utilizzato Boomi e Solace per aggiornare il proprio sistema di master data management e consentire così un’esecuzione più rapida e intelligente delle strategie di marketing, realizzando una migliore gestione del ciclo di vita dei prodotti e una supply chain più efficiente. Gli event broker PubSub+ di Solace registrano i cambiamenti dei master data e li indirizzano verso gli Atom di Boomi, che a loro volta li elaborano e li trasformano secondo necessità e poi trasmettono le informazioni a qualsiasi applicazione ne abbia bisogno, ovunque siano in esecuzione e in qualsiasi ambiente cloud o on-premises.